Grupo Jurubebas promove espetáculos gratuitos em Manaus

O grupo Jurubebas promove nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, a segunda edição da mostra "Amor do Começo ao Fim", um evento gratuito que tem como objetivo contribuir para o enriquecimento cultural acerca das questões que envolvem as relações amorosas do imaginário coletivo.

Nesta edição, os participantes da mostra são “Descartável” do ator Daniel Braz (AM), “Jardim Suspenso ou a Lucidez do Amor Irracional” de Lucas Sancho (SP) e “Band-Aid” de Pablo Abritta (MG). Os trabalhos apresentados se baseiam nas histórias e conflitos dos protagonistas que veem o começo e o fim dos relacionamentos como oportunidades de externar seus posicionamentos a respeito de situações de conflito bastante comuns a casais modernos.

De acordo com o idealizador do evento, o artista Felipe Jatobá, a mostra nasceu, primeiramente, para instigar as pessoas e suas relações afetivas. As peças tem um ponto em comum: falam sobre o fim de relacionamentos ditos perfeitos.

A ideia é provocar o espectador através dessas histórias e mostrar os diversos lados por trás de uma despedida. As obras apresentam três perspectivas diferentes onde em uma retrata-se o abuso psicológico e suas reverberações pós-traumáticas de um namoro, o recomeço após um longo período de luto e as emoções embaralhadas e confusas de personagens que narram sua própria trajetória no amor.

"Hoje, na segunda edição, dentro de todo esse contexto de pandemia, as relações afetivas voltaram novamente às discussões da relevância que isso tem para toda a sociedade. Para mim o evento se torna importante por promover intercâmbio entre artistas cênicos que em diversos lugares do Brasil desenvolvem pesquisas dessas narrativas, além de proporcionar o debate sobre as relações e suas reflexões no contexto social", destaca Felipe.

Programação

O evento é gratuito e por ordem de chegada, com classificação indicativa para 14 anos. No primeiro dia, dia 14, na versão presencial, o espetáculo "Descartável", do ator Daniel Braz (AM), será realizado na Casa de Artes Trilhares, na rua Belo Horizonte, nº 1408, bairro Adrianópolis, cumprindo distanciamento entre plateia e com capacidade reduzida a 50% do local. Dentro dessa perspectiva, a peça terá três sessões, a primeira às 19h, a segunda às 19h30 e a terceira às 20h, para que mais pessoas possam acompanhar de forma segura o trabalho.

No segundo dia de evento, 15, os espetáculos "Band-Aid" e "O Jardim Suspenso ou a Lucidez do Amor Irracional", dos atores Pablo Abritta (MG) e Lucas Sancho (SP), serão realizados a partir das 19h por meio de uma live, transmitida pelo canal Grupo Jurubebas no Youtube.

Já no terceiro e último dia de evento, dia 16, o grupo promoverá uma live com o tema "Os Relacionamentos e a Pandemia", a partir das 18h, no Instagram @grupojurubebas.

