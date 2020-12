‘Ensaio de Despedida’ em curta temporada no Ateliê 23

| Foto: Larissa Martins

O espetáculo “Ensaio de Despedida” volta ao palco do Ateliê 23 (Rua Tapajós, 166, Centro) para uma curta temporada, entre os dias 10 e 13 de dezembro, às 20h. A peça faz parte da programação do Combo 23, projeto contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc.

O acesso é gratuito, no entanto, as vagas são limitadas. A medida atende aos protocolos de segurança em prevenção a Covid-19, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel em pontos estratégicos.

Segundo o diretor e ator Taciano Soares, o espetáculo vai ser exibido ainda pelo perfil da companhia no Instagram (@atelie23). Ele explica que um link vai ser disponibilizado para o público retirar o ingresso gratuito e, desta forma, a produção identifica, com antecedência, a demanda e evita aglomeração.

“O Ateliê 23 vai abrir as portas pela primeira vez desde março, com a garantia do cumprimento das orientações sobre distanciamento social. Entendemos que é preciso ter cuidados com a saúde e, por isso, os espetáculos também vão ser exibidos simultaneamente ao presencial através do Instagram”, afirma o artista.

| Foto: Larissa Martins

“Estamos dispostos a receber as pessoas dentro da limitação permitida e o espaço está preparado. No mais é voltar a produzir arte e sensibilizar as pessoas em um momento de tanta dificuldade na sociedade”.

Enredo

Com Taciano Soares e Jorge Florêncio no elenco e direção de Eric Lima, “Ensaio de Despedida” traz a história de um casal homoafetivo em várias fases do relacionamento.

Numa sala com móveis e caixas como cenário, o espetáculo deixa no ar a possibilidade de chegada ou partida, a perspectiva fica por conta do público.A peça começou a ser construída em 2017, durante uma série de pesquisas que o grupo realizou sobre conceito de relações líquidas, de Bauman, que nortearam o espetáculo.

Combo 23 – Projeto de pesquisa e manutenção do Ateliê 23, contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc.

| Foto: Larissa Martins

O “Combo 23”, como frente de manutenção e numa perspectiva conceitual, propõe realizações de oficinas e apresentações para a comunidade, em diferentes zonas de Manaus.

Já a frente de pesquisa traz a articulação teórica sobre a continuidade das ações do grupo, como intercâmbio com uma companhia de Minas Gerais, seminário de investigação sobre o momento histórico da cidade e processo de imersão que vai ser exibido no fim deste mês.

Ateliê 23 – Em sete anos de estrada, o Ateliê 23 tem base no Centro de Manaus desde março de 2015, na Rua Tapajós, 166, com 16 espetáculos no repertório, entre eles sucessos de público e crítica como “Helena”, selecionado para a mostra a_ponte: cena do teatro universitário do Itaú Cultural e indicado ao Prêmio Brasil Musical; “da Silva” e “Ensaio de Despedida”, indicados para o projeto Palco Giratório, do Sesc; “Vacas Bravas” e “Persona – Face Um”. Este último colocou em pauta o tema transfobia e ficou um ano e meio em cartaz.

Um dos poucos espaços culturais privados de Manaus, a casa da companhia de teatro abriga muitos grupos e artistas independentes para realizar ensaios, temporadas de espetáculos, encontros, lançamentos de livros, apresentações acadêmicas, debates e oficinas.

| Foto: Larissa Martins

O local já sediou ações promovidas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Fundação Nacional de Artes (Funarte), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Serviço Social do Comércio (Sesc).Ao longo de cinco anos, mais de sete mil pessoas passaram pelo equipamento cultural, que tem a sala de espetáculos com capacidade para 40 lugares.

Antes da pandemia, o Ateliê 23 abria as portas para o público todos os fins de semana, de fevereiro a dezembro.

