‘Fina’ é opção cultural para toda a família em Manaus

O Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro, recebe, a partir desta sexta-feira (11), a temporada de reestreia do espetáculo infantil “Fina”. As apresentações gratuitas seguem durante o fim de semana e encerram na próxima segunda-feira (14). Com texto de Karen Acioly e direção de Tércio Silva, a peça foi totalmente reformulada para se adaptar aos tempos de pandemia.

“Fina” narra a história de Josefina, interpretada pela atriz Thaís Vasconcelos, uma menina solitária e criativa que, com a ajuda de um amigo imaginário, mostra que se aceitar é o melhor caminho para fazer amigos verdadeiros e cultivar amores sinceros. “Muitas crianças vão se reconhecer e se identificar um pouco com a personagem”, afirma o diretor.

O projeto da Um Teatro Produções, que também conta com a realização de oficinas e mesa redonda sobre o processo de criação, tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc.

As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/2KZyy6O.

PROGRAMAÇÃO

Sexta (11)

10h e 16h – Reestreia “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Sábado (12)

9h-12h – Oficina “A preparação do ator”, com Gilberto Gawronski (RJ)

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Domingo (13)

9h-12h – Oficina “A música e a cena”, com Jeferson Mariano

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Segunda (14)

9h-11h – Oficina “Construindo o figurino”, com Tércio Silva

14h – Mesa redonda “Diálogos para uma montagem cênica”

16h – Apresentação “Fina”

Local: Teatro Da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

