Confira programação especial para o público infantojuvenil em Manaus

| Foto: Divulgação

De 18 a 20 de dezembro, acontece a segunda edição da “Semana Altamente Recomendável à Infância”, em Manaus, com programação recheada de espetáculos premiados, oficinas e debates com artistas locais e nacionais, sempre pautando a relação contemporânea entre arte, infância e juventude. As atividades serão gratuitas e presenciais, respeitando o limite de público e outros protocolos adequados à pandemia.

Para o criador e curador da Semana, Tércio Silva, o projeto é pioneiro na região Norte e veio para ficar. “Nossa missão é estimular a descoberta de novas linguagens cênicas e promover encontros artísticos, incluindo todos os públicos”, afirma.

De acordo com ele, a programação conta com diferentes propostas produzidas no Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os artistas convidados estão o artista visual Bruno Dante (RJ), que ministrará duas oficinas, e o ator Gilberto Gawronski (RJ), que apresentará obra inédita durante o evento.

“São trabalhos que dão respostas aos princípios de integridade e respeito ao ser humano. A ‘cultura aberta’ cura, integra e abre janelas para a cidadania, ela é inclusiva e constrói perspectivas para o futuro”, completa Tércio Silva.

Espetáculos

Um dos destaques da Semana é o espetáculo “Existo!”, da Cia. La Leche (SP), que recebeu o Prêmio APCA 2020 de Melhor Espetáculo, na categoria Identidade de Gênero.

A peça conta a história de um garoto que questiona as normas que definem as diferenças entre ser menino e ser menina na sociedade. A apresentação em Manaus será no dia 18 de dezembro, com sessões às 16h e 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro).

| Foto: Divulgação

Com texto da premiada escritora Karen Acioly, o espetáculo amazonense “Fina” será a atração da “Semana Altamente Recomendável à Infância” no dia 19 de dezembro, às 16h, também no Teatro da Instalação. A peça é protagonizada por uma menina solitária e criativa que busca se aceitar como é.

No dia 20, às 16h e às 19h, a Cia. La Leche sobe ao palco do Teatro Manauara (Shopping Manauara, av. Mário Ypiranga Monteiro, 1300, Adrianópolis) para apresentar “Salve, Malala!”, espetáculo que faz uma defesa da igualdade, do direito à educação e do acesso irrestrito à escola. A obra recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Ator no 13º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira).

Agenda

A segunda “Semana Altamente Recomendável à Infância” é uma realização da Um Teatro Produções e tem apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc. Mais informações em http://instagram.com/umteatroam.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (18)

16h e 19h – Espetáculo “Existo!”, Cia. La Leche (SP)

Local: Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

14h – Oficina “Ba-Be-Bi-Boneco”, Bruno Dante (RJ)

Local: Palácio da Justiça (av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro)

Sábado (19)

11h – Leitura dramática “Vambora”, Cia. La Leche (SP)

16h – Espetáculo “Fina”, Um Teatro (AM)

19h – Esboço cênico “As Frangas”, Gilberto Gawronski (RJ)

Local: Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

14h – Mesa redonda “Estudos, identidade, gênero, infância e arte: (des)construindo narrativas”

14h – Oficina “Auto-retrato”, Bruno Dante (RJ)

Local: Palácio da Justiça (av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro)

Domingo (20)

13h30 – Mesa redonda “Como a arte pode ajudar a forjar um novo futuro?”

Local: Palácio da Justiça (av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro)

16h e 19h – Espetáculo “Salve, Malala!”, Cia. La Leche (SP)

Local: Teatro Manauara (Shopping Manauara, av. Mário Ypiranga Monteiro, 1300, Adrianópolis)

Leia mais:

Fest Art 2020 apresenta “Pinocchio 40 anos: A Fábula da Fada”

Programação de Natal é destaque do fim de semana em Manaus