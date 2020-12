Mostra de música reúne pequenos artistas em série de recitais

| Foto: Divulgação

Idealizado por Bárbara Soares, a Mostra de Música Criança Talento apresenta recitais erudito-infantil protagonizadas por alunos de violino, viola e violão. A estreia é na próxima quinta-feira (10). Os pequenos músicos - pequenos mesmo, alguns com três anos de idade, prometem mostrar o resultado das aulas práticas do instrumento em casa.

Recital ao vivo

O projeto conta com o apoio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura e Prefeitura de Manaus, ManausCult, através da Lei Aldir Blanc e Edital Conexões

Culturais 2020. O objetivo é disponibilizar para a população produtos culturais de qualidade, democratizar o acesso à cultura promovendo gratuitamente apresentações musicais em especial para as crianças e suas famílias, além de formar um público de arte e cultura em Manaus. Outros apoiadores são o Centro Suzuki Amazonas, ICBEU e Teatro Manauara.

| Foto: Divulgação

Sobre a formação de público, a idealizadora Bárbara Soares comenta sobre os espetáculos ao vivo em tempos de isolamento social. "A experiência do palco é imprescindível para o artista e é essencial para o ser humano que tem, naturalmente, a necessidade de se expressar. Seja ele adulto ou criança. É parte do processo da arte, da carreira e das habilidades sociais", disse.

De acordo com ela, as crianças não ficaram imunes às mudanças e sentiram o isolamento. "Quando ficamos sem os palcos, as crianças sentiram muito a falta da preparação, do orgulho da família reunida para prestigia-los, dos ensaios, das palmas e, principalmente a falta de fazer música com os amigos."

"Voltar era o que mais queríamos, e estamos voltando devagar, com protocolos e números reduzidos no palco", explicou Bárbara.

O objetivo neste momento é fazer, mesmo que menor e distante. E também dar novos significados para o online e outras ferramentas, esclarece Bárbara . "É usar a criatividade para continuar lembrando que somos todos humanos, e precisamos uns dos outros, seja pela arte, seja pela saúde. Locais apropriados foram os escolhidos para acolher com segurança músicos e público. E nesse ponto o ICBEU e o Teatro Manauara estão nota 10".

| Foto:

Para quem toca e quem ouve

A expectativa da Mostra de Música é dar soluções diversas tanto para quem toca, quando para quem escuta. "Há recitais puramente online para aqueles que continuam em casa; há recitais em locais menores; há recital em local maior, tudo transmitido ao vivo. Esse tipo de adaptabilidade da produção dos espetáculos musicais demanda bastante, de pessoal, de expertise e de material, e é aqui que a lei de incentivo entra: para abrir portas e garantir que algo possa ser feito quando tudo parece ser difícil demais para acontecer", finalizou Bárbara.

A mostra

A mostra será composta de cinco apresentações musicais e uma palestra sobre pais, filhos e a música, que serão também transmitidas ao vivo streaming. A abertura, previamente gravada, será um recital com alunos que estudam violino e violão à distância, devido a localidade onde residem ou devido à pandemia COVID-19.

A mostra é inteiramente gratuita e com classificação livre para todas as idades. Todos os locais de apresentação, têm facilidades para pessoas com deficiência física e idosos e mantém os protocolos para tempos de pandemia da COVID-19.

O concerto ao vivo, com público, está marcado para o dia 10 de dezembro de 2020 às 18h na Galeria do ICBEU - Recital 1. A apresentação terá 60 lugares disponíveis.

Programação

Dia 8 de dezembro de 2020 às 18h Online apenas - Abertura

Apresentação musical de alunos que recebem aulas de violino a distância, seja por localidade ou

distanciamento social devido à pandemia COVID-19.

Dia 10 de dezembro de 2020 às 18h na Galeria do ICBEU - Recital 1 (60 lugares)

Apresentação musical de alunos de violino e/ou violão.

Dia 10 de dezembro de 2020 às 19h na Galeria do ICBEU - Recital 2 (60 lugares)

Apresentação musical de alunos de violino e/ou violão.

Dia 11 de dezembro de 2020 às 18h na Galeria do ICBEU - Recital 3 (60 lugares)

Apresentação musical de alunos de violino e/ou violão.

Dia 11 de dezembro de 2020 às 19h na Galeria do ICBEU - Recital 4 (60 lugares)

Apresentação musical de alunos de violino e/ou violão.

Dia 15 de dezembro de 2020 às 18h no Teatro Manauara - Oficina “Pais, filhos e música” (300 lugares). A oficineira será Bárbara Soares: violinista e professora de violino, Mestre em Música e Pós-graduada em Ensino de Artes, História e Música. A oficina mostrará ferramentas para envolver toda a família com a música e com a aprendizagem musical.

Dia 15 de dezembro de 2020 às 19h no Teatro Manauara - Recital 5 (300 lugares)

Apresentação musical de alunos de violino, viola e violão.

Leia mais:

Fest Art 2020 apresenta “Pinocchio 40 anos: A Fábula da Fada”

Programação de Natal é destaque do fim de semana em Manaus