Artistas amazonenses são destaque no ‘Sexta Que Dança’

Manaus - Ao iniciar a primeira edição do projeto artístico ‘’Sexta Que Dança’’, em 2016, o objetivo da diretora geral Francis Baiardi sempre foi reconhecer os talentos regionais. E mesmo com a expansão da iniciativa para o espaço internacional, esse é um lema seguido até hoje. Nesta sexta-feira (11), os holofotes são para Mara Pacheco, artista e professora amazonense.

Com o espetáculo ‘’Ser Terra’’, a consciência e resistência do corpo terra na realidade contemporânea será transformada em dança, transmitida pelo canal no Youtube do Sexta Que Dança.

‘’Ser terra é a manifestação personificada da terra em transformação, é a conexão entre a natureza e o corpo. A percepção e o sentir de um nascer, de ser, de estar, em contato com a natureza e tudo o que certa a humanidade’’, contou Pacheco.

Além da atrações artística, o ‘’Sexta Que Dança’’ apresenta uma programação gratuita com oficinas, mostra de vídeodanças, palestras e mesas de diálogo com renomados profissionais da dança. As inscrições para as atividades estão disponíveis através do https://linktr.ee/sextaqdanca .

Toda a programação terá tradução em libras e audiodescrição, oferecendo para todos os corpos apreciadores da arte, a oportunidade de participar plenamente dos eventos.

O ‘’Sexta Que Dança - Intercambiando’’ tem direção geral de Francis Baiardi, direção artística de Dimas Mendonça, coordenação de produção de Rosana Brito Baré, coordenação pedagógica de Cléia Alves, edição coreográfica de Osvaldo Rosa, assistência de produção por Geovane Carvalho, Magno Fr’esil e Inês Corsino, interpretação de libras e audiodescrição por Larissa Dantas e Raina Nascimento, audiodescrição por Mário Célio e realização de Francis Baiardi.

Internacional

Priscila Patta (MG) também apresenta a oficina ‘’Corpo – Onda – De Volta Para Casa’’, com uma leitura criativa sobre a atual condição de isolamento social como estratégia para construir um caminho possível de volta para casa (corpo), de modo a encontrar segurança e prazer em se expressar de formas criativas e autônomas.

Tiago Gambogi (UK/BR) comanda uma palestra com tema ‘’Dança, Teatro e Artivismo em um Planeta de Transformação’’, ainda nesta sexta.

“Como as questões ambientais e a crise climática podem ser investigadas pela dança e o teatro? A partir dessa pergunta, Tiago Gambogi oferece uma palestra sobre os últimos 10 anos de trajetória explorando uma gama de trabalhos.

O ‘’Sexta Que Dança’’ é realizado com apoio do Concurso-Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020 - Dança - Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

Programação do Sexta Que Dança – Intercambiando

9h - Palestra “Dança Negra e Ancestralidade”, de Marilza Oliveira (BA)

14h - Oficina “Corpo - Onda – De Volta Para Casa” de Priscila Patta (MG)

16 - Palestra ‘’Dança, Teatro e Artivismo em um Planeta de Transformação’’ de Tiago Gambogi (UK/BR)

18h18 - Apresentações artísticas de Mara Pacheco (AM) e Alan Panteón (AR)

