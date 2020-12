Projeto proporciona passeio de bicicleta pelo Centro de Manaus

A ação tem a finalidade de proporcionar a moradores da capital e turistas um passeio sustentável, feito em bicicletas e guiado por áudio | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo domingo (13), de 8h às 11h, o Largo São Sebastião, bairro Centro, zona sul da capital, será o ponto de partida da segunda edição do projeto ‘Pedalando Pela Manaus Que Se Constrói’, promovido pelo Casarão de Ideias.

De acordo com a assessoria, a ação tem a finalidade de proporcionar a moradores da capital e turistas um passeio sustentável, feito em bicicletas e guiado por áudio, por edificações presentes naquela região e que contam a história da cidade.

Criado em 2017, o projeto retorna após 3 anos à grade de eventos do espaço cultural. Ao todo, cada ‘rodada’ do passeio terá 40 minutos de duração com dez participantes por horário.

Todas vagas foram preenchidas previamente por meio de um link divulgado nas redes sociais do espaço cultural.

Na oportunidade, cada participante receberá uma bicicleta, um receptor de áudio, um fone de ouvido, um capacete e um colete de identificação, todos retornáveis e higienizados a cada utilização.

Percurso

Com saída do Largo São Sebastião, o passeio terá como percurso o Ideal Clube, Praça do Congresso, Biblioteca Municipal, Rua Luiz Antony, Casarão Cassina, Museu de Manaus, Palácio Rio Branco, Iapetec, Museu do Porto, Rodoway, Praça da Polícia, Colégio Estadual, Biblioteca do Estado, Rua Barroso com finalização no largo.

“São gestos simples que podem fazer a diferença. Movimentar o Centro de Manaus é uma das nossas metas, nosso objetivo. E poder fazer isso resgatando a história da nossa cidade e promovendo qualidade de vida é ainda melhor. Então, estamos felizes de retornar com esse projeto que estava ‘adormecido’, mas que, agora, ganha um novo fôlego”, comenta João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias.

Regulamento

Vale ressaltar que todos os participantes precisam saber andar de bicicleta e devem estar 30 minutos antes do seu horário no Largo São Sebastião, devidamente alimentados e que tenham máscara de proteção e álcool em gel.

O ‘Pedalando Pela Manaus Que Se Constrói’ é uma iniciativa do Casarão de Ideias e conta com apoio da Prefeitura de Manaus, Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei Aldir Blanc, e Ministério do Turismo.

