Vídeo: Ensinando receitas, gatinhos fazem sucesso nas redes sociais

Brasil - Dos fofos aos travessos, os animais de estimação sempre ganham os internautas nas redes sociais. Dessa vez, quem está fazendo sucesso é um perfil em que os bichanos ensinam receitas. Os pets estão tomando conta da gastronomia no perfil That Little Puff .

Com quase 90 mil seguidores, os tutores de sete gatos postam vídeos de receitas simples, como drinques, picolés ou coquetéis. Entretanto, são as patinhas dos gatos que fazem o passo a passo da preparação e esse diferencial já está rendendo frutos para a família.

Os donos dos gatinhos lançaram até uma linha de produtos para felinos, que pode ser comprada on-line.



“A ideia do That Little Puff começou com nós cozinhando durante a pandemia e nossos gatos sempre ficavam curiosos com o que estávamos fazendo. Então, nós pensamos que talvez os gatos quisessem aprender a cozinhar também. Nós gravamos um vídeo deles ‘cozinhando’ para nós e fez um grande sucesso na internet”, contam, sobre o início de tudo.



*Com informações do jornal Metrópole

