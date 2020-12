'Todas as Marias que sou’ retrata narrativas de mulheres negras

O espetáculo traz uma construção estética com ênfase em narrativas afro-brasileiras | Foto: Divulgação

Manaus - A imagem do feminino e a relação entre corpo negro e violências diárias são abordadas no espetáculo de teatro ritualístico ’Todas as Marias que sou’, com apresentações nesta terça (15) e quarta-feira (16), a partir das 20h, na Casa Criativa Vila Vagalume 80, com entrada gratuita e transmissão online no Instagram da artista.

'Todas as Marias que sou', espetáculo contemplado com o Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc 2020, traz uma construção estética com ênfase em narrativas afro-brasileiras e elementos diversos tais como canto, dança, conto e batuque.

Segundo a atriz Francine Marie, responsável pela criação e concepção, o espetáculo nasceu de um processo de investigação, pesquisa e vivência própria que vem desde terreiros de umbanda a práticas da identidade negra resistentes na cidade de Manaus como Maracatu, Carimbó, Capoeira, Sambas de Umbigada.

Transmissão do espetáculo vai gerar registros audiovisuais | Foto: Divulgação

"Em 'Todas as Marias que sou' busca-se compreender a relação do corpo feminino negro e das marcas geradas pela violências diárias nessas trajetórias, inspirado no arquétipo das pomba-giras, que possuem como característica principal a vida e a morte permeadas por violências que questionam o patriarcado e o condicionamento social'', explica Marie.

Com produção de Jean Palladino, cenografia de Kerolayne Kemblin e figurino de Jucy Araújo, a transmissão do espetáculo vai gerar registros audiovisuais autorizados para veiculação em redes públicas de televisão.

Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim

Na quarta-feira (16), a apresentação será transmitida também pelas plataformas do Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim (FESTINAÇU), único festival com característica internacional do Estado de Rondônia.

De Guajará-Mirim, o festival é um circuito de espetáculos da Bolívia, Cabo Verde, Portugal, Bélgica e México, contando também com grupos brasileiros de Rondônia, Acre, Amazonas, São Paulo e Paraná, um Fórum de Teatro da Fronteira, oficinas, residência artística, shows musicais e exposições.

