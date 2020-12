Mais uma de Andressa Suita e Gusttavo Lima: veja o que foi desta vez

| Foto: Divulgação

Andressa Suita surpreendeu seus fãs no último sábado (12) ao curtir um post sobre a vida de solteiro do ex-marido, Gusttavo Lima. A publicação foi feita pelo jornalista Léo Dias, que entrevistou o cantor sobre sua nova fase, e o like da modelo não passou despercebido pelos seguidores, que se dividiram nas opiniões.

"Isso foi deboche", sugeriu um. "Eles se encontram escondidos", supôs outro. "Ela foi irônica, isso sim", comentou um terceiro. "Bem resolvida ou conformada, né?", escreveu mais um.

Andressa e Gusttavo assinaram recentemente o divórcio, dois meses após eles anunciarem a separação. O ex-casal estava junto desde 2015 e tem dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

A modelo tem curtido a vida de solteira. Há alguns dias, ela se divertiu em uma festinha particular com alguns amigos, onde jantou, tomou uns bons drinques e até dançou funk. Em um post com uma amiga, ela brincou: "Canceladas".

Leia mais:

Andressa Suita tira o sutiã para foto e fãs provocam Gusttavo Lima

Após reconciliação, Marília exibe presente diferenciado de Murilo Huff