10 finalistas do Festim participam de oficina de monólogo em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Os finalistas da primeira edição do ‘Festim’, o Festival Infantil de Monólogos Teatrais, participam nesta terça-feira (15) da oficina de Técnicas de Monólogo na Casa de Artes Trilhares. O projeto está sendo realizado por meio da lei de incentivo à cultura Aldir Blanc, prêmio conexões culturais 2020 – Cultura e Infância da Prefeitura de Manaus.

Os 10 artistas mirins selecionadas foram: Aadriya Pal, Alice Frota, Ana Aurora, Gabriela Praia, Kamilly Farias, Maria Carolina Zen, Maria Clara Pimentel, Maria Eduarda Lobato, Maria Luiza Lira Porto e Rhuan Gabriel.

Na inscrição, a curadoria do projeto recebeu vídeos dos candidatos contando histórias de sua escolha. A partir da oficina, os finalistas irão elaborar um monólogo que será gravado, ficará disponível para o público no canal do YouTube da Casa de Artes Trilhares e haverá uma votação. Os 3 primeiros colocados receberão um troféu como prêmio por meio de um júri popular. O resultado será divulgado no dia 21 de Dezembro de 2020.

Responsável pela oficina, Ananda Guimarães destacou o diferencial da oficina como uma busca da complexidade do monólogo e suas possibilidades dentro da linguagem teatral.

“O objetivo da oficina é que as crianças vivenciem o monólogo teatral, dentro da ferramenta que é a tecnologia. Porém, haverá a busca em trazer, através da linguagem teatral, ênfase nas questões pessoais e sociais de cada criança”, salientou.

A temática da oficina vai obedecer o clima natalino que o mês de dezembro nos traz. “Iremos focar nas histórias de natal, dentro de cartas enviadas ao Papai Noel, trazendo algo social e sensível para também motivar e inspirar outras pessoas, seja em qualquer plataforma”, explicou.

Na Direção de Produção, Dávilla Holanda explica que a curadoria observou pontos técnicos e artísticos, no geral. “A criatividade aguçada para cada contação de história nos vídeos foi de extrema importância para a análise dos candidatos, visto que os finalistas participariam de uma oficina que vai exigir uma maior disposição na hora de criar”, disse.

O Festim é o primeiro festival no estilo na região norte. A ideia do projeto é estimular os novos talentos da cidade de Manaus. Para Rafaela Margarido, coordenadora do projeto, o Festim é uma nova forma de aumentar a visibilidade para crianças no meio artístico. Os finalistas que participarem da oficina também receberão certificado.

Leia mais:

Cantora Wendy Lady Oha lançará material autoral em 2021

Arnaldo Barreto lança exposição e filme para celebrar carreira no AM