Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre no Rio aos 68 anos

Vocalista do grupo Roupa Nova tinha 68 anos | Foto: Reprodução

O cantor Paulo César Santos, o Paulinho , vocalista do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira (14), aos 68 anos. Ele contraiu a Covid-19 e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio. A morte dele já foi confirmada pelas assessorias de imprensa da banda e do hospital.

Mais detalhes não foram divulgados pelo hospital a pedido dos familiares dele. Em setembro, Paulinho foi internado com Covid-19 e passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma. No procedimento, foram utilizadas as próprias células do paciente. Ele respondeu bem ao tratamento, mas depois precisou ser novamente internado para tratar a Covid.

Nas redes sociais nesta segunda-feira (14), horas antes, a banda informou que o quadro de saúde dele era delicado.

Informações sobre velório e sepultamento deverão ser divulgadas ao longo da noite.