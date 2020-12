Árvore de Natal é atração no Centro Histórico de Manaus

| Foto: Michael Dantas/SEC

Inaugurada no último dia 12 de dezembro, a tradicional árvore de Natal do Largo de São Sebastião é a principal atração turística com o tema no centro histórico de Manaus, uma vez que em 2020 as atividades culturais e artísticas não foram realizadas no local em prevenção à covid-19.

A árvore mede 28 metros e tem 1200 piscas, 200 strobos e uma mangueira de led de 800 metros. Quem visita o Largo, pode apreciar uma cenografia especial: as lâmpadas acendem em sequência, iluminando a árvore de baixo pra cima até chegar a uma ponteira, que é rotatória; as lâmpadas também mudam de cor e acendem em outras sequências formando diversos efeitos.

“Esse ano a proposta foi mais lúdica, os objetos decorativos são tradicionais, como o soldadinho de chumbo e o Papai Noel, que não pode estar presente para evitar aglomeração.”, comenta Cieny Farias, gerente da Central Técnica de Produção da Secretaria. “As luzes trazem todo esse simbolismo do nascimento de Jesus, de esperança e vida para as pessoas”.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Investimento

Para montagem, desmontagem e manutenção da árvore, foram investidos R$ 550 mil, que gera emprego e renda para 60 profissionais entre artistas plásticos, serralheiros, pintores, aderecistas, costureiras, eletricistas, carregadores, escultores e marceneiros.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz explica que o valor de R$ 1,5 milhão publicado no Diário Oficial inclui os gastos com a montagem da árvore, operacionalização, logística, direção técnica e produção artística, que também inclui o espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, no Teatro Amazonas.

| Foto: Michael Dantas/SEC

“Algumas pessoas relacionaram o valor global da programação natalina apenas à árvore, o que gerou uma polêmica muito grande, mas esse valor inclui 19 sessões do musical no Teatro Amazonas; as apresentações dos espetáculos do Liceu nos Centros Educacionais de Tempo Integral (CETIs) e toda a logística que envolve essas produções, o que gera emprego e renda a muitas pessoas”, afirma.

| Foto: Michael Dantas/SEC

Programação

O público pode visitar a tradicional árvore de Natal no Largo de São Sebastião até o dia 6 de janeiro, com iluminação todos os dias, a partir de 18h. Já o espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” fica em cartaz no Teatro Amazonas até o dia 23 de dezembro, com acesso gratuito. O agendamento para novas sessões do musical acontecerá no dia 17/12, a partir das 15h, no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e site do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ).

Leia mais:

‘Corpos Plurais’ apresenta oficina sobre dança e deficiência

‘Endemia’: Série manauara estreia nesta sexta (18), com 5 episódios