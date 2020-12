2ª edição do Circuito Palco Manaus começa nesta quarta-feira (16)

| Foto: Divulgação

Com tema ‘Difusão, Inclusão e Visibilidade' acontece dos dias 16 a 21 de dezembro, na Casa de Artes Trilhares a 2ª edição do Circuito Palco Manaus, projeto contemplado com o Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc 2020. O evento promoverá de forma gratuita espetáculos, oficinas, rodas de conversa e workshops com programações de classificação livre até 16 anos.

A Casa de Artes Trilhares fica na Rua Belo Horizonte, 1408 - Adrianópolis e as inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTjHpqpqj_jK2oQiF-IshIiiZHIi_MSB03HIw22Bllw57YlQ/viewform

O destaque deste ano traz o cuidado com a inclusão e acesso para todos os públicos através da tradução em libras, nos espetáculos teatrais. Neste ano, em virtude da pandemia de covid-19 também haverá transmissão no facebook da Casa de Artes Trilhares dos espetáculos e workshops que compõem a programação do Palco Manaus.

De acordo com a coordenadora do projeto, Rafaela Margarido, este ano o projeto traz o objetivo de difundir trabalhos artísticos que possuem temáticas não debatidas amplamente. “O tema escolhido se dá porque o projeto busca a difusão desses grupos amazonenses, dando visibilidade aos temas e inclusão por inserir todos os públicos. Queremos trabalhar esses links. Abrimos possibilidade para todos, com adaptações nos espetáculos, oficinas e workshops para contemplarmos diversos públicos. Os projetos que serão exibidos falam de minorias e opressões”, explica.

| Foto: Divulgação

Sobre o Circuito Palco Manaus

A primeira edição do Palco Manaus aconteceu em 2019. Rafaela explica que o principal objetivo da época era inaugurar a sala de espetáculos da casa que homenageia a atriz amazonense Ednelza Sahdo, que dá nome ao espaço.

“Para os artistas locais nós oferecemos a Trilhares como mais uma opção de espaço cultural da cidade, e tudo de forma independente. Liberamos pauta para todos com valores simbólicos e assim, fortalecemos o laço da casa de artes com os grupos locais”, lembrou.

E a parceria deu certo. Durante o ano de 2019 e até 2020, houveram inúmeras programações culturais, utilização das salas para ensaios de outros grupos, companhias, encontros e reuniões artísticas.

| Foto: Divulgação

Programação Circuito Palco Manaus

Rodas de conversa

16/12 às 10h30 - Roda de conversa de 8 à 12 anos: Bullying, opressão e privilégios com Ananda Guimarães e Bianca Lima

18/12 às 10h30 - Roda de conversa 13+: Bullying, opressão e privilégios com Ananda Guimarães e Daniele Lima

20/12 às 10h - Roda de Conversa 13+: Manual Antirracista com Laila Alencar

| Foto: Divulgação

Oficinas

16/12, 17/12 e 18/12 às 17h - Oficina: LGBTQi+ (pesquisa Queer) com Wallace Abreu

16/12, 17/12 e 18/12 às 15h - Oficina: A poética da mulher na cena com Ananda Guimarães

17/13 às 14h - Oficina de 8 à 12 anos: Jogos Teatrais para crianças com o Grupo Jurubebas

19/12 às 15h - Workshop: Arte nas ruas com Nonato Tavares

19/12 às 16h - Workshop: Arte na penitenciária com Annie Martins

20/12 às 14h - Workshop: Arte nas comunidades com Fabienne Priscilla

Espetáculos (verificar classificação indicativa)

16/12 19:30 - PRECISO FALAR (10 anos)

17/12 10:30 - A MENINA QUE DETESTAVA LIVROS (Livre)

17/12 19:30 - PROVÉRBIOS DE BURRO (12)

18/12 19:30 - E CONTAR HISTÓRIAS TRISTES DE BONECAS MORTAS (14)

19/12 10:30 - MENINO TK (10)

19/12 19:30 - QUARTO AZUL (14)

20/12 19:30 - ELLA (16)

21/12 19:30 - DIÁRIO DAS MARIAS (16)

Leia mais:

Artistas amazonenses comemoram aprovações na Lei Aldir Blanc

Porta dos Fundos estreia novo especial de Natal após polêmica de 2019