Rock in Rio anuncia Iron Maiden, Megadeth e Sepultura para 2021

A organização do Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (15) a presença do Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura - com a Orquestra Sinfônica Brasileira - na edição 2021. Uma tradição de 35 anos do festival marcará presença com toda força em 2021: a noite do heavy metal.

O dia do metal vai abrir o evento, marcado para 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock.

Além do anúncio desses primeiros nomes confirmados da programação, o Rock in Rio divulgou a data do começo da venda dos ingressos antecipados (o Rock in Rio Card): dia 9 de março, através da internet.

“Quando nos ofereceram a chance de voltar ao Rock in Rio e tocar na noite de abertura do ano que vem, é claro que todos concordamos imediatamente. Os fãs do Maiden sabem que este festival é muito especial para nós por causa de nossa longa história juntos. A vibração do Rio é única e a paixão da multidão nunca deixa de eletrizante. A turnê Legacy do ano passado foi muito divertida, vocês apenas terão que esperar e ver o que planejamos para a próxima vez. Tudo o que direi é - enquanto vocês nos quiserem (e Eddie), continuaremos voltando para ver vocês no Brasil!”, diz Bruce Dickinson, líder do Iron Maiden, em comunicado divulgado pelo festival.

Uma atração já confirmada, mas sem data divulgada, é o DJ Alok. Outras atrações devem ser divulgadas pelas organização nos próximos dias.

''Esse Rock in Rio vai ser disparado o maior da história. As bandas que virão só vão tocar no Rock in Rio, estou fazendo tudo para trazer esse público de fora. Fiz uma pesquisa dos grupos mais conhecidos e estou conseguindo todos eles'', conta o presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, que garante já estar com a programação de “seis dos sete dias” do festival fechada.



