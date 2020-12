Veja o que Andressa Suita falou sobre suposto romance com empresário

| Foto: Divulgação

Andressa Suita, que se separou recentemente do cantor Gusttavo Lima, teve seu nome envolvido em um outro relacionamento. Alguns boatos apontaram que a modelo estaria vivendo um affair com o empresário Junior Mendonza, ex-noivo da influenciadora Flávia Pavanelli.

“As pessoas criam informações absurdas, que não dá para entender de onde fantasiam isso. Andressa nunca falou com ele, nunca nem o viu. E como postura de mulher que tem, jamais se envolveria com o ex de uma pessoa conhecida. É para rir mesmo, meu Deus”, disse Andressa através da assessoria.



O colunista Marcelo Bandeira, do portal iG, entrou em contato com Junior, que também disse que a informação não precede. “Essa ‘informação’ é completamente falsa. Andressa é uma pessoa com quem sequer encontrei na vida, sequer falei, então, não tem fundamento nenhum. Não estou ficando com ninguém, estou focado somente nas transferências dos meus atletas agora para o fim do ano”.

Vale lembrar que o fim do casamento de cinco anos de Andressa com Gusttavo foi anunciado pelo sertanejo no começo de outubro. Andressa veio a público dizer que o rompimento foi decisão do ex-marido, que a acordou numa madrugada para comunicar a notícia.

