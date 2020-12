Manifestações artísticas inspiram exposição do fotógrafo Eduardo Gomes

| Foto: Eduardo Gomes

Completando uma década como fotógrafo profissional em Manaus, Eduardo Gomes apresenta na próxima segunda-feira (21), sua primeira exposição solo, intitulada "Fotograf'arte", composta por 70 fotografias inéditas, inspiradas em diferentes manifestações artísticas e culturais.

Contemplada com o prêmio Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo Federal, a exposição será apresentada em formato virtual, por conta das orientações dos órgãos de saúde, em recomendação às medidas de prevenção contra a Covid-19 na cidade de Manaus.

Com produção de Wallace Abreu e participação dos modelos Gabriel Targa, Juliana Malveira, Yan Hael, Janayna Figueiredo, Hoaneson Gonçalves, Rafaela Gomes e Ohanna Jenner, as fotografias da exposição retratam artistas do teatro, dança, música, literatura, artes plásticas, cultura popular e cinema, em diferentes momentos da história das artes.

Inspirações

A sessão ‘Teatro’ apresenta dois importantes personagens de William Shakespeare: Hamlet e Macbeth. Já na sessão ‘Literatura’, o público poderá viajar pelo universo romântico do início do século passado. Na categoria ‘Cinema’, os bastidores das produções audiovisuais poderão ser percebidos nos cliques do fotógrafo.

Em ‘Cultura Popular’, o clima dos tradicionais festivais folclóricos poderá ser sentido. Na sessão ‘Música’, uma diva pop sob ao palco em meio às luzes e fumaça. Já na categoria ‘Artes Plásticas’, toda a beleza do universo da pintura, entre telas, tintas e pincéis. Fechando a exposição, em ‘Dança’, uma mescla entre o contemporâneo e o tradicional.

“Buscamos uma variedade de épocas e períodos artísticos na produção dos ensaios que formam a exposição. Seria impossível contemplar todas as vertentes dentro de cada manifestação artística que compõe o projeto. Então pensamos em trazer alguns elementos mais marcantes dentro desses campos”, explica Eduardo.

Galeria virtual

O projeto lançará uma sessão com dez fotos inéditas a cada dia, de 21 a 27 de dezembro. A galeria virtual ficará no ar por tempo indeterminado, podendo ser acessada a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, de forma gratuita, por meio do portal Garimpo Cultural ( www.garimpocultural.com/fotografarte ).

“Estamos desenvolvendo uma plataforma moderna e de fácil acesso, onde o internauta poderá conferir todo o material da exposição, por diferentes dispositivos tecnológicos, seja computador, tablet ou celular. Pensando no público, buscamos criar um ambiente leve, e com baixo consumo de dados”, explica o produtor Wallace Abreu.

