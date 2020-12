Almeida rebate rumores sobre Passo a Paço gospel: ‘Todos terão espaço'

Os planos de David Almeida envolvem abrir espaço para eventos do cenário gospel sem prejudicar outras programações | Foto: Divulgação

Manaus - Carnaval gospel e Passo a Paço gospel? Os rumores que circulam no cenário cultural de Manaus foram esclarecidos pelo prefeito eleito, David Almeida (Avante), na última quinta-feira (17). Ele destacou que todas manifestações artísticas terão espaço na gestão dele a partir de 2021.



‘‘Não sou um fundamentalista, cresci em um bairro com escola de samba, e conheço de tudo. Sou um cara bem cabeça aberta. Fiquem tranquilos, que Carnaval, Passo a Paço, o folclore, todos terão espaço. Vivemos numa democracia. O estado é laico'', confirmou Almeida, reconhecendo a importância da cultura para a movimentação da economia na capital.

Apesar das declarações, o novo prefeito da capital amazonense ainda não indicou um nome para a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que é o órgão oficial de cultura da cidade.

Cenário gospel sem intervenções

Adventista, David Almeida também afirmou que respeita as diversas manifestações culturais e que não haverá intervenção religiosa nos programas tradicionais que já existem na capital amazonense.

O evento acontece anualmente, no entorno do Paço da Liberdade | Foto: Divulgação

De acordo com o prefeito eleito, os planos envolvem abrir espaço para eventos do cenário gospel sem prejudicar outras programações.

''Afinal, vivemos em uma cidade com diversas religiões. Quando tiver o Passo a Paço, vai ter também um gospel, quando tiver o réveillon, vai ter também o gospel. Somos uma das cidades com o maior número de evangélicos do país'', declarou.

Pandemia

Almeida pontuou, ainda, os cuidados com a pandemia que devem continuar por um longo período, mesmo após a vacinação da população, o que pode desacelerar as atividades em Manaus.

''Vamos viver com esse vírus pelo resto da vida. Temos que ter cautela, mas encontraremos caminhos para fazer acontecer [eventos culturais]'', ressaltou.

O Passo a Paço

O evento acontece anualmente, no segundo semestre, no entorno do Paço da Liberdade, um dos últimos exemplares da arquitetura neoclássica do Brasil e que hoje abriga o Museu da Cidade de Manaus.

Com cinco edições já realizadas, que levaram mais de 250 mil pessoas às ruas onde a cidade começou, o Passo a Paço já desbravou áreas inexploradas na região portuária.

Leia mais

Festival Passo a Paço reúne público de 63,5 mil pessoas em Manaus



David Almeida anuncia secretários municipais para nova gestão