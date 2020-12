'Bacurau’ é eleito melhor filme estrangeiro em premiação de Nova York

O New York Film Critics Circle, associação de críticos de cinema residentes de Nova York, anunciou hoje os vencedores de sua premiação anual com uma produção brasileira na lista.

"Bacurau", longa de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu na categoria Melhor Filme Estrangeiro

Os diretores, inclusive, já comemoraram o prêmio em publicações nas redes sociais.

New York Film Critics Circle, BACURAU Melhor Filme Estrangeiro.



Acho que em 40 anos só dois outros brasileiros receberam esse prêmio, PIXOTE do Babenco e CIDADE DE DEUS do Meirelles. Grato. https://t.co/tvQXeJG0mV