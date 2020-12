Giulia Be encerra 2020 com lançamento do “solta deluxe”

A cantora separou para esse compilado, faixas guardadas há tempos, canções especiais de sua vida, que agora fazem a ela todo sentido divulgar | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora Giulia Be fecha ano com deluxe e, apesar de muito sensível, foi de muito trabalho e conquistas para Giulia. Com apenas 21 anos, ela é atualmente a 5ª cantora com mais ouvintes mensais no Spotify Brasil.

O trabalho que a cantora trilha hoje, desde “too bad” - canção que a angariou aos olhos do público, fala por si só e a faz única, com uma voz marcante, envolvente e que transborda autenticidade.

Isso se refletiu no lançamento de “solta”, em maio deste ano; hoje o EP feminino solo de maior sucesso no Spotify Brasil. Com números impressionantes, a coletânea ganhou ainda disco de platina, com mais de 400M de streams nas plataformas de música. E não só esses feitos, com as faixas Giulia ganhou também diamante duplo (com “menina solta”), platina duplo (com “se essa vida fosse um filme”), platina duplo (com “(não) era amor” e disco de ouro (com “recaída”).

“solta” foi também um projeto que mudou a vida de Giulia de muitas maneiras, a fez enxergar o mundo de outra forma, a amadureceu e a colocou no patamar das principais cantoras pops do país.

Visto essa performance, resultados e somados à ideia de que dia 13/12 é o “beers day” (como Giulia chama seus fãs), ela queria presenteá-los de alguma forma, com um projeto mais que especial. Assim, surgiu o “solta deluxe”, do coração de Giulia para seus fãs, que traz as faixas originais de “solta” somadas à mais 7 novas melodias. Como lead single, temos “eu me amo mais”, canção marcante do EP, que fala do amor próprio, sempre acima de tudo. O clipe deste single também foi lançado nesta sexta junto com o EP, e já está disponível no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LijSGERVMmo).

Outras, são inéditas, feitas pensando no deluxe. Foram gravadas em pouquíssimos dias, eram para ter sido vozes de guia apenas, mas ficaram tão legais, que a cantora não precisou voltar ao estúdio.

Falando de amor, Giulia emociona e te envolve em um mar de lembranças, saudade e te prende, sem nem perceber. Ao ouvir a voz doce e ao mesmo tempo potente da cantora, mergulhamos em nós mesmos e entendemos mais sobre sentimentos, sensações e o mundo lá fora.

É uma proposta também para conhecer mais sobre a Giulia e sobre quem ela vem se transformando, como pessoa e artista, todos os dias. É para desconstruir ideias e perceber que o “solta deluxe” encerra um ciclo de muito sucesso, mas já avista novos projetos. Porque, no final das contas, Giulia é isso, uma metamorfose constante, sempre pronta e aberta ao novo.

“Cada faixa tem um significado diferente para mim e para meus fãs. Sinto que mostram novos lados de uma Giulia. O “solta” me trouxe maturidade. É curioso que eu tenha escolhido o símbolo da borboleta para me representar quando originalmente lancei o EP, pois só agora sinto que estou saindo do meu casulo. Só agora sinto que a menina está se soltando de verdade”, comenta a cantora.

*Com informações da assessoria

