Espetáculo ‘Conte e Cante pra Todos’ acontece neste domingo em Manaus

O espetáculo conta com temáticas positivas e encorajadoras | Foto: Divulgação/Suanam

Manaus - Adaptado especialmente para crianças com disfunções sensoriais, o espetáculo ‘Conte e Cante pra Todos’, realizado pelo projeto Infância a Arte da Inclusão, acontece neste domingo (20), no Quality Hotel, Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Os ingressos ainda podem ser adquiridos, gratuitamente, para as sessões de 10h e 15h, pelo site www.sympla.com.br .

O espetáculo conta com temáticas positivas e encorajadoras e levam em consideração o enredo claro e objetivo. A apresentação criará um ambiente adequado sensorialmente com adaptações técnicas para o teatro, como a redução de níveis de som e iluminação, além de distribuição de kits de estimulação e espaços de relaxamento. As sessões ocorrem nos horários de 10h, 15h e 17h, esta última com ingressos já esgotados.

“Estamos ansiosos e desde já gratos por tudo que construímos com esse projeto. Está tudo pronto para que apresentemos um espetáculo que agrade os pequenos e seus familiares. Quando criamos esse projeto pensamos em incluir por meio do teatro e assim estamos fazendo. Será uma linda festa”, destacou a idealizadora do projeto Carla Teixeira.

As crianças e seus familiares poderão desfrutar de kits para estimulação sensorial | Foto: Divulgação/Suanam

Inclusão

A atração será realizada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), entre outras condições. A equipe envolvida no projeto é capacitada profissionalmente para desenvolver as atividades e garantir conforto e segurança às crianças e seus familiares. O projeto segue, ainda, as recomendações sanitárias no enfrentamento à Covid-19, além de contar com a presença de um tradutor de libras.

As crianças e seus familiares poderão desfrutar, além do espetáculo, de kits para estimulação sensorial e para aliviar o stress, assim como de espaços artísticos e para relaxamento. Estes ambientes servem para as crianças se auto regularem e são livres para serem usados a qualquer momento.

Contemplado pelo Edital Manaus Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc, o projeto ‘Infância a Arte da Inclusão’ é uma idealização da Suanam Produtora Cultural em parceria com a Companhia de Teatro Metamorfose.

*Com informações da assessoria

