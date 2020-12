Anitta se pronuncia sobre discussão polêmica com sua equipe

Em um dos episódios de sua nova série no Netflix, Anitta aparece discutindo com sua equipe | Foto: Reprodução

Manaus - A série documental ‘Anitta: Made in Honório’ estreou essa semana na Netflix e gerou polêmica nas redes sociais. Além de mostrar seu trabalho em frente às câmeras e em cima dos palcos, a cantora não escondeu os momentos difíceis que os fãs nunca viram.

No entanto, em um dos episódios da produção, Anitta aparece discutindo com sua equipe devido a um figurino que não ficou pronto a tempo de sua performance e gerou controvérsia entre os internautas. Em conversa com jornalistas, ela explicou suas atitudes que foram filmadas. “O ser humano é assim: tem falhas e acertos. Não precisa concordar com tudo”, afirmou ela segundo o site Notícias da TV.

“Desta vez, estamos contando mais sobre mim como pessoa, os bastidores e cada aspecto da Anitta. Da Anitta personagem e da Larissa por trás da personagem”, explicou ela sobre o propósito de sua segunda série para o streaming.

Anitta afirmou que também se surpreendeu com as cenas quando assistiu, mas a ideia era mostrar suas imperfeições e vulnerabilidades. “Tem uma parte que eu assisto e falo: ‘Meu Deus, que coisa horrível’. A única coisa que pedi é que mostrassem o motivo dos meus surtos“, completou.

*Com informações de Marcia Piovesan

