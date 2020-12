Boi Caprichoso empolga em live de fim de ano

Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque e Tuxauas, protagonizaram grandes evoluções, com aparições surpreendentes em módulos alegóricos. | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - O levantador de toadas, Patrick Araújo, e o apresentador, Edmundo Oran, conduziram o repertório musical, com grande entrosamento, no espetáculo do Boi Caprichoso na live "Parintins Especial Fim de Ano", na noite deste sábado (19). Os itens femininos apresentaram alta performance durante a evolução no show realizado no Parintins Convention Center.

O tripa oficial Alexandre Azevedo com o Boi Caprichoso, a Vaqueirada, o Amo do Boi, Prince do Caprichoso, a Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, o Pajé, Erick Beltrão, a Porta-Estandarte Substituta, Thaysa Brasil, a Rainha do Folclore, Cleise Simas, a Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque e Tuxauas, protagonizaram grandes evoluções, com aparições surpreendentes em módulos alegóricos.

Segundo o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, o momento foi de honrar a galera azulada. "Trouxemos os itens oficiais do boi. Tivemos o cuidado de adaptar nossa banda com os metais de Santarém para proporcionamos qualidade musical ao vivo. O Caprichoso apresentou um espetáculo lindo que encerra o ciclo de 2020. Foi momento de confraternizar com os grupos nos preparativos para 2021, na certeza de que estamos no caminho certo", enfatiza.

O diretor artístico, Edwan Oliveira, avalia que o Boi Caprichoso mostrou um espetáculo maravilhoso, dentro do planejamento do Conselho de Artes e da diretoria. "Estamos felizes por fecharmos esse ano difícil com a alegria e festividade. O Caprichoso fez mais uma live com a participação de todos os itens oficiais. Foi um esforço muito grande que deu certo. A diretoria e o Conselho de Artes fizeram momentos fortes para marcar a vida de cada torcedor. Estamos felizes e realizados com tudo isso que matou a saudade de quem está longe do boi", descreve.

No início do show, o Boi Caprichoso apresentou vídeo de abertura com a crisálida, na qual mostra a transformação da lagarta em borboleta, com a narrativa do bumbá que vai se fortalecer a cada dia para superar a pandemia. O bumbá prestou homenagem póstuma às vítimas da Covid-19, com referências em imagens dos sócios Geraldo Sávio, Tereza Cristina Bulcão, Erik David, Aderaldo Reis e Klinger Araújo. A live "Parintins Especial Fim de Ano", de acordo com o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, encerrou com chave de ouro o ano de 2020 para o bumbá, em um ano marcado pela superação das dificuldades e perdas.

O dirigente azulado afirma que foi uma temporada atípica, sem a realização do Festival Folclórico de Parintins ou eventos com a nação para viver a emoção de brincar com o Boi Caprichoso. "Fizemos uma série de lives para presentear o torcedor azul e branco. Essa última live é de agradecimento total a todas as pessoas que nos ajudam a construir essa festa", declarou.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas

www.emtempo.com.br/cultura

www.emtempo.com.br/parintins