Secretaria de Cultura convida fotógrafos para exposição virtual

Manaus - Em homenagem ao Dia do Fotógrafo, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa convida fotógrafos profissionais, amadores e admiradores para participar da exposição virtual “Fotogenes: o DNA da fotografia”, que será exibida no Youtube, no dia 8 de janeiro de 2021, quando é comemorada a data.

Para participar, o fotógrafo precisa enviar uma imagem sua em perfil (P&B ou colorida), com informações sobre nome, naturalidade, uma breve biografia e contatos nas redes sociais; e enviar dois registros que melhor representam seu trabalho como fotógrafo, mencionando o título e o ano de produção de cada obra.

As informações e obras podem ser enviadas somente pelo e-mail [email protected], até as 23h59 desta quarta-feira (23/12). O vídeo expositivo com a identificação dos fotógrafos e das obras será divulgado no Youtube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O objetivo da ação, que é realizada pela Central de Exposição, junto com o setor Audiovisual da secretaria, é divulgar o trabalho dos fotógrafos e encontrar uma forma de comemorar a data sem criar aglomerações em prevenção a Covid-19.

“Em janeiro deste ano, também fizemos uma exposição em homenagem à data, mas, agora, por conta da pandemia e dos cuidados que temos que ter, vamos lembrar a data de forma virtual em 2021”, explica Aline Rosana, assistente técnica da Central de Exposição.

“Assim, todo o procedimento para participar é feito pela internet, para que seja simples e possa ter o maior número de participantes. Não há limitação de tema, pedimos as fotos que melhor mostrem o trabalho do fotógrafo e também pedimos os contatos em redes sociais para divulgar o trabalho do profissional”, ressalta.

Os participantes também terão direito a certificado de participação, que será encaminhado por e-mail. Para mais informações, interessados em participar também podem entrar em contato pelo número (92) 99218-4129.

