Teatro Amazonas é cenário de clipe novo da banda Santrio

A banda é composta por Lucas Passos no vocal e guitarra, Andrio Dias na bateria e Warllison Barbosa no baixo | Foto: Divulgação

Manaus - A banda de rock progressivo Santrio lança em todas as plataformas digitais, o álbum novo 'Líquido', o clipe Fotografia no YouTube, também um documentário sobre processo de produção do CD, nesta segunda (21).

O novo álbum 'Líquido' traz nas suas composições, letras que retratam a sociedade 'líquida' a qual estamos vivendo, como explica o vocalista e guitarrista da banda, Lucas Passos. “Músicas como: 'Uploud', 'Filtro', e 'procrastinação' trazem reflexão sobre o cotidiano da era da tecnologia”, comenta o músico que também é produtor cultural.

A produção conta com a participação do guitarrista manauara Aldenor Honora, que realiza um feat. na música "Backup". "É de grande felicidade ter a participação do Aldenor, um amigo das épocas de estudantes de música e um dos melhores guitarristas da nossa cidade, foi um prazer dedicar uma música para ele realizar um solo de guitarra" esclarece, Passos.

O projeto da produção do novo álbum da banda Santrio foi contemplado no edital Conexões Culturais de 2018 da Prefeitura de Manaus por meio da ManausCult.

Clipe 'Fotografia' no Teatro Amazonas

Para a produção do clipe 'Fotografia', a banda escolheu o Teatro Amazonas como cenário. Segundo o baterista Andrio Dias, a ideia é mostrar muito além do palco, que geralmente é o principal foco de quem o visita.

“Escolhemos os corredores e o Salão Nobre como referência do que o Teatro, como um monumento, tem para contar no seu backstage. O palco do Teatro não é o único lugar que se comunica com o público. Esse foi o principal intuito do clipe, trazer uma reflexão de memória fotográfica que se faz presente no entorno do palco do Teatro Amazonas”, disse.

Segundo Passos, os clipes do álbum líquido vão ser todos conectados para contar uma história contínua sobre as várias formas de usabilidade da tecnologia. “Começamos com o clipe 'procrastinação' que retratou bem como o uso do smartphone pode atrapalhar tarefas básicas durante o dia”, comenta o vocalista.

Documentário e palestra sobre produção

Outra novidade da banda é o lançamento do documentário sobre a trajetória da Santrio, que segundo o baixista Warllison Barbosa, vai mostrar não apenas o cotidiano das criações da banda, mas também a preparação para shows, montagem de cenário para os clipes, além de outras produções e curiosidades.

“Vamos apresentar um pouco da nossa realidade atual, de como ocorreu o nosso processo de ensaio, de criação e do relacionamos entre a banda em meio a pandemia. Contaremos também como foi o início de tudo, como a banda foi formada, e como foi feita essa transição de um álbum para o outro, as mudanças e novidades que nos condicionamos”, explica o baixista.

*Com informações da assessoria

