Artistas amazonenses são destaques no web programa 'Música do Norte'

Acontecem nos dias 22, 25 e 28 de dezembro, três episódios, mais que especiais, do web programa "Música do Norte”. Comandado por Deusa Isis, a produção musical vem a cada dia ganhando espaço na cena autoral do estado e busca enaltecer e divulgar a carreira e a trajetória de artistas amazonenses.

O programa está no ar desde o início da pandemia e tem o formato inspirado em alguns programas dos anos 90 e início dos anos 2000.



Desta vez, para os episódios 13,14,15, os destaques são os artistas DJ MC Fino com estreia do programa no dia 22 de dezembro, o rapper Kurt Sutil que terá sua história contada no dia 25 de dezembro e a artista, que é DJ, produtora cultural e cantora, Rafa Militão, que fechará o programa com chave de ouro no dia 28 de dezembro. Vale ressaltar que os programas serão exibidos através do Instagram da Pedra de Fogo Produções (@pedradefogoproduções) e do canal de Youtube da produtora.

O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, através do Edital Conexões Culturais, na lei federal Aldir Blanc.

Para a idealizadora da ação, essa é uma edição especial, pois traz um formato diferente, com uma equipe formada por profissionais que atuam no meio artístico. “Pra gente é especial, pois traz instrumentos profissionais que fazem com quem o resultado seja incrível, nunca tivemos chroma key, figurinista, iluminação, ou seja, isso já torna esses episódios especiais, além de, é claro, desses artistas que dão vida à cultura no estado”, explica Deusa Ísis.

DJ MC Fino (@djmcfino.oficial), figura emblemática do Hip Hop amazonense, é o primeiro artista a ter a sua trajetória contada no “Música do Norte”. O músico de 51 anos, já teve parcerias nacionais com o DJ Negralha (O Rappa), Nelson Triunfo (Ceará) e regionais: JJ Mesclado e João Pestana. “Cresci num lar onde a música estava presente em todos os momentos da minha infância, e no decorrer do meu crescimento fui conhecendo outros segmentos, além do que eu já ouvia diariamente, como: Carimbó, Black Music e todas as raízes sonoras de raiz black, e desde sempre muitas pessoas que eram envolvidas com a música estava presente em minha vida , entre parente amigos”, explica.

Com mais de 30 anos de carreira, Fino ressalta a importância de manter a sua verdade como principal caminho para a música. “Para mim é uma fonte de informação onde podemos aprender sempre, seja na produção ou na escrita. O fato de eu escolher o Rap foi um recorte sonoro, quando eu ouvi isso mergulhei de cabeça no oceano chamado “música”, e descobri em algumas pesquisas que não apenas o Rap fazia os recortes sonoros, ou seja, descobri muitas músicas, de vários segmentos”, conclui.

Outros artistas

Aos 21 anos de idade, Kurt Sutil (@kurtsutil), não se intitula um rapper, mas afirma que faz música de todos os tipos, inclusive rap e trap. “Comecei a fazer música em 2017, eu via muita cypher de rap e queria fazer uma, então junto a um amigo mobilizamos uma turma e desde então não parei mais de fazer música”, explica.

Moradora do bairro Betânia, a produtora cultural, DJ e cantora, Rafa Militão (@rafaamilitao), teve atividades ligadas à música desde os 05 anos de idade, e aos 13 já possuía seu primeiro violão . “A música sempre se fez muito presente, mas eu nunca achei que um dia viveria dela. A proeza só veio quando entrei numa rádio, em 2017. Um ano depois comecei a tocar como DJ e nessa trajetória conheci pessoas que me despertaram para compor e voltar a cantar (coisa que ainda tenho trabalhado em mim, pois me sinto insegura)”, afirma Militão.

Voltando a cantar, uma das novidades que o episódio apresentado no dia 28 de dezembro deve trazer é a volta de Rafa Militão no comando dos microfones. “Como sabem, eu sou DJ, mas estou prestes a lançar meu primeiro rap que se chamará “Flow Rochelle” e podem entender como uma afronta”, explica.

Música do Norte

O programa ‘Música do Norte’ é apresentado por Deusa Ísis e dirigido por Eber Pirangy, no ar desde a pandemia, realiza a divulgação de artistas da região norte. Expondo músicas e clipes, além de descrições da carreira dos cantores mencionados, a apresentadora dá dicas do que escutar e assistir. A iniciativa é uma das ações da produtora Pedra de Fogo Produções, a proposta da produtora é agenciar imagem, carreira e agenda dos artistas locais.

