Escritor Rojefferson Moraes lança livro de poemas em Manaus

Manaus - O escritor amazonense Rojefferson Moraes lança nesta quarta-feira (23), às 18h, na sede do Galpão do Bem, localizado na Zona Norte da capital, a segunda edição do livro de poemas “O dia em que Carla assassinou o meu gato e outras crises de amor”.

A obra é dividida em três partes, com 47 poemas em prosa escritos em diferentes fases da sua carreira.

Morador do bairro Monte das Oliveiras, na periferia de Manaus, Moraes conta que busca expandir a literatura, a poesia e a arte em sua comunidade.

“Meu quarto livro homenageia os poetas Sérgio Luiz Pereira, e Marcileudo Barros. Meu irmão Jônatas Cunha, assassinado em 2015 por conta do seu envolvimento com o tráfico, também é homenageado. Esta iniciativa parte do compromisso social que assumi com a minha quebrada. É necessário fazer com que os moradores da periferia percebam que dos seus bairros não saem apenas criminosos, mas que existem, também, poetas, atrizes, artistas plásticos, gente que dá outro significado a essa realidade”, explica.

Conexões Culturais

O livro contemplado pelo Edital Concurso – Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc, tem a contribuição de importantes parceiros, como os escritores Marcelo Benvenutti (RS), Fabio da Silva Barbosa (RS), e Diego Moraes, Odair de Morais (MT), Vivi Acacio, Cassia Ellen Costa, Dori Carvalho e Zemaria Pinto.

“Iniciei minha trajetória literária vendendo poesias no Centro da cidade, depois tive contato com os escritores da Revista Sirrose, e passei a publicar meus poemas na revista, além de produzir fanzines e eventos culturais onde envolvia, entre outras vertentes artísticas, a literatura. A minha história parte de um envolvimento com muitas figuras emblemáticas da cidade e fico contente por também desfrutar de grandes parceiros nesta obra”, alerta Moraes.

Galpão do Bem

Uma parceria entre a FAS (Fundação Amazônia Sustentável), e a Embaixada da França, viabilizou uma ação estruturada em cinco bairros da capital, entre eles o bairro Monte das Oliveiras, onde está localizada a sede do Coletivo Soul do Monte, para servir de base de ações de combate ao Covid-19.

O espaço multiuso receberá, ainda, ações voltadas para educação, cultura, saúde e geração de renda. A ação estruturante conta, também, com apoio da Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA), Global Shapers e a empresa Innova.

