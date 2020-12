Jornalistas lançam obra sobre carreira da cantora Márcia Siqueira

Márcia Siqueira é cantora amazonense | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma das principais cantoras e expoentes da música e da cultura amazonense, prestes a completar 35 anos de carreira, Márcia Siqueira é o tema do livro “A Voz da Floresta”, escrito pela jornalista Betsy Bell, com coautoria do jornalista Fabrício Nunes. A obra tem lançamento marcado para o próximo dia 28, às 19h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, em Manaus.



Ricamente ilustrado, o livro apresenta um relato completo e inédit da vida e da carreira da cantora, desde quando foi adotada por sua família, até se tornar a primeira levantadora oficial de toadas do Festival Folclórico de Parintins.

Conexões Culturais

O livro foi selecionado pelo Concurso-Prêmio Manaus de Conexões. Culturais – Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A obra traz revelações sobre a trajetória pessoal de Márcia, como a sua inusitada formação musical em um lar evangélico, a carreira de sucesso que começou aos quatro anos de idade, a agitada adolescência e juventude e o período em que viveu em outros estados, até o retorno a Manaus, quando desponta para se tornar um dos principais fenômenos musicais do Amazonas.

“Conhecemos a excepcional Márcia cantora, a artista que domina os palcos e é referência musical no Estado. Neste trabalho de pesquisa e de horas de entrevistas, fomos buscar a mulher, a mãe, a guerreira que desde sempre queria cantar e não mediu esforços, praticamente sozinha no mundo, para atingir seu sonho”, ressalta a autora, Betsy.

Jornalistas Betsy Bell e Fabrício Nunes | Foto: Divulgação

Projetos



Com prefácio do artista plástico Rui Machado, “Márcia Siqueira, a Voz da Floresta” é a estreia literária da jornalista Betsy Bell, que já prevê uma segunda edição da obra, e também a produção e lançamento de uma série de outros projetos.

“Além de ser uma artista com múltiplos talentos, a história da Márcia continuará sendo feita por muitos anos. Assim como há outras histórias de Manaus e do Amazonas, as quais me dediquei e estou pesquisando e que espero levar ao público em breve”, acrescentou Bell, que também é empresária da área de comunicação e graduanda do curso de História pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O livro-reportagem “Márcia Siqueira - A Voz da Floresta” foi o resultado das pesquisas feitas pelo jornalista Fabrício Nunes sobre Márcia Siqueira, somado ao fascínio da jornalista Betsy Bell sobre a trajetória da cantora.

“Trata-se uma parceria planejada há muitos anos. Então, Betsy e eu resolvemos colocar a ideia em prática com Márcia, que tem uma rica história", diz Fabrício Nunes.

SERVIÇO:

O QUÊ: Lançamento do livro “Márcia Siqueira – A Voz da Floresta”

QUANDO: Dia 28 de dezembro / 19h

ONDE: Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro)



Veja mais em:

'O Encontro': David Assayag e Márcia Siqueira fazem live sábado (13)



Vozes feministas que brilham no Amazonas

Mães e filhas compartilham o amor pela arte em Manaus