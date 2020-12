Música de Hermeto Pascoal inspirada em Manaus ganha registros inéditos

| Foto: Divulgação

Composta em meados dos anos 1990 pelo gênio da música brasileira Hermeto Pascoal, a música “Frevando em Manaus” ganhará registros inéditos por um grupo de artistas amazonenses liderado pelo instrumentista Abner Viana, neste mês de dezembro. O projeto inclui a gravação de um single com novo arranjo para a composição e o lançamento de um videoclipe no Youtube.

Reconhecido mundialmente por seu talento como multi-instrumentista, arranjador e improvisador, o alagoano Hermeto Pascoal compôs “Frevando em Manaus” como uma homenagem à capital do Amazonas, embora ele nunca tenha gravado a música.

Em uma de suas passagens pela cidade, o artista entregou a partitura original a uma amiga em comum ao cantor e compositor Zeca Torres (Torrinho), um dos autores de “Porto de Lenha”, que a compartilhou com Abner Viana, na época envolvido nas pesquisas de mestrado em Música pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Para Viana, registrar essa composição é de extrema importância histórica e artística, além de contribuir para que a homenagem de Hermeto a Manaus não se perca no tempo.

“Ele compôs um frevo que expressa a intensa movimentação que já havia em Manaus naquela época. É uma música com alguns elementos melódicos do baião, com o jeito de compor do Hermeto, que é muito peculiar no Brasil e no mundo”, comenta.

Abner também assina os novos arranjos, em parceria com Célio Vulcão, além da orquestração e adaptação da partitura. Entre os instrumentos de base estão o flautim, a flauta, saxofone, clarineta, trompetes e trombones, o que deu à música uma instrumentação de _big band_.

“Esse arranjo de sopros é inédito, como se fosse uma mini-orquestra, com muita movimentação e nível técnico bastante alto. Não é uma música fácil de executar nem improvisar”, explica o artista.

Produção

Com produção executiva da jornalista cultural Maria Lucy Rodrigues, o projeto conta com a participação do engenheiro de som Jeferson Ricardo de Souza, do Jota Music Studio, e do realizador audiovisual Matheus Mota, que assina a direção do videoclipe de “Frevando em Manaus”.

A equipe começou a produzir as imagens no último fim de semana, em locações como o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, alguns pontos turísticos e outros pontos da capital amazonense que ainda serão revelados; os músicos entrarão em estúdio para gravar o single ainda nesta semana.

O saxofonista João Paulo Barbosa, que faz parte da banda de Hermeto Pascoal, é um dos convidados do projeto, que também conta com os músicos Cláudio Abrantes, Odirley Mozambite, Salomão Verçoza, Rodrigo Andrade, Sérvio Túlio, Andrio Dias, Célio Vulcão e Eliberto Barroncas.

A iniciativa foi contemplada com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal.

Ficha Técnica

Cláudio Abrantes - Flauta Transversal/Flautim

Abner Viana - Clarinete/Saxofone Alto/Saxofone Barítono

João Paulo Barbosa (JP) - Saxofone Tenor

Odirley Mozambite - 1° e 2° Trompetes

Salomão Verçoza - Trombone/Trombone Baixo

Rodrigo Andrade - Guitarra

Célio Vulcão - Piano

Sérvio Túlio - Contrabaixo Elétrico

Andrio Dias - Bateria/Vibrafone/Marimba

Eliberto Barroncas - Percussão

Composição - Hermeto Pascoal

Arranjos - Abner Viana/Célio Vulcão

Orquestração e adaptação - Abner Viana

