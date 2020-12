Produtor cultural Douglas Mandrake morre por complicações da Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus - Conhecido como um dos mais importantes produtores culturais do cenário do rock em Manaus, Douglas Mandrake morreu aos 48 anos, na madrugada desta terça-feira (22), por complicações da covid-19. Ele havia sido internado na última segunda-feira (21), com sintomas respiratórios da doença, e não resistiu.

Através das redes sociais, amigos e admiradores de Mandrake declararam luto pelo cenário musical amazonense e homenagearam a atuação do produtor cultural.

"Fazia parte do nosso setor, peça primordial dessa nossa cena", afirmou Agenor Vasconcelos.

"Notícia sem o menor cabimento. Soco no estômago. Mandrake fez a diferença, do jeito dele. Desejo uma boa passagem. Sentimento estranho demais, agora", lamentou o violinista Magaiver Santos.

Com reconhecimento nacional, Mandrake foi responsável por contribuir com bandas de garagens e organizar diversos eventos de grande porte do cenário manauara.

