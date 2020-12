Humoristas de Manaus participam do workshop ‘Zonas do Riso’

| Foto: Divulgação

O Workshop ‘Zonas do Riso’ recebeu mais 20 comediantes durante sua programação, que foi realizada neste final de semana em Manaus. Durante o evento, aconteceram mentorias online com Diogo Portugal, humorista e produtor do maior festival de comédia do Brasil, o Risorama; Nany People, atriz e comediante consagrada em nível nacional e presencialmente com Paulinho Serra.

Além dos comediantes nacionais foram realizadas oficinas e preparação dos selecionados para a programação foi feita por artistas locais como a oficina de Noções básicas de Técnicas Teatrais foi oferecida pelo Diretor e Ator Manuel Fagache, bacharel em Teatro pela Universidade Estadual do Amazonas, com 14 anos de experiência em teatro. A oficina O corpo cômico, pela Atriz e Palhaça Ananda Guimarães e a oficina de Jogos de Improviso teve como mediadora Karine Magalhaes.

| Foto: Divulgação

O projeto traz como sua principal motivação a carência de formação específica na linguagem do Stand Up Comedy, uma linguagem artística que vem crescendo muito em todo o País.

“Buscamos, através deste projeto, instigar o pensamento criativo acerca da pesquisa do stand up, incentivando a produção criativa do setor na capital do Amazonas e proporcionando o contato da comunidade com os conhecimentos técnicos de grandes nomes desse setor cultural”, disse o coordenador do projeto Ricardo Kussuda.

| Foto: Divulgação

Também de acordo com Kussuda, os comediantes de stand up em Manaus, não tem uma vasta vivência de palco pela escassez de eventos deste gênero e principalmente por não possuir um artista renomado neste segmento em nossa cidade, que possibilite a troca de experiência entre os mesmos.

“A oficina Zonas do Riso oportunizou aos participantes a troca de todas as técnicas e aprendizados uma vivência em se apresentar para o público”, finalizou.

Leia mais:

Jornalistas lançam obra sobre carreira da cantora Márcia Siqueira

Espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” será exibido nacionalmente