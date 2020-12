Bianca Andrade, a Boca Rosa, anuncia que está grávida

Será o 1° filho da influencer | Foto: Divulgação

A modelo e apresentadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida do primeiro filho. O pai da criança é o youtuber Fred, do "Desimpedidos". Ela confirmou a informação em publicação no Instagram.

"Sim, teremos um baby! Óbvio que gostaríamos de esperar os três meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um car**** e esse bebezinho já é mais amado que tudo! Então em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos para comemorar!", escreveu.

Fred também fez uma publicação na rede social e comemorou o fato de se tornar pai. "Agora a palavra papai pra mim tem um outro significado, assim como a palavra mamãe, porque eu já era feliz ao acordar do lado dessa mulher incrível e me sentir o cara mais sortudo do mundo, e hoje eu me sinto mais realizado ainda porque a cada vez que eu a olho eu sei que ela será a mãe do nosso filho", disse.