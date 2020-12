Banda amazonense Ala45 é destaque em festival de rock de São Paulo

A Banda Ala45,formada por músicos experientes, conta com três vocalistas como integrantes. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Única banda a representar o Amazonas no Power Woman Festival, evento que reúne bandas de todo o país no Vale do Paraíba, a amazonense Ala45 ficou entre as 21 selecionadas. A estréia ocorre nesta terça-feira (22), às 19hs (horário de Manaus) com transmissão pelo canal oficial no YouTube (Metal no Vale).

O festival este ano será on-line e dará destaque às vocalistas do sexo feminino, ressaltando assim, a força do força do rock nacional na voz feminina. Para o evento, a Ala45 apresentará videoclipe inédito com a música autoral “Não quer nem levantar”, que contém referências de várias influências do rock e um elemento diferencial: a participação especial do grupo Maracatu Pedra Encantada.

O Power Woman Festival é mais uma produção da Metal no Vale, produtora e assessora de Bandas de Rock do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

O evento



O festival tem como objetivo homenagear as vocalistas da cena do Rock Nacional de todas as regiões brasileiras. Conta com a apresentação de videoclipes de 21 Bandas, todas de vocais femininos de 20 estados mais o Distrito Federal. Todos os clipes do festival são inéditos e nesta edição serão apresentadas também 10 músicas inéditas.

Banda Ala45

A Banda Ala45, idealizada por Derson Couto, Newton Neto e Neto Castro, foi pensada para ser um projeto autoral. Formada por músicos experientes, que já passaram por várias pubs de rock ao longo da carreira, conta com uma formação nada convencional, tendo três vocalistas como integrantes. A voz da única integrante mulher da banda, Potyra Farias, é destaque. Graças a ela, a Ala45 foi indicada para ser a representante amazonense no evento.

Bandas participantes



1-Ala 45 (Amazonas),

2-Arcantis (Bahia),

3-Arvak (Goiás),

4-Dark Valley (Rio Grande do Sul),

5-Desert Voices (Espírito Santo),

6-EvenDusk (São Paulo),

7-Flowers To The Ground (Ceará),

8-Hamen (Santa Catarina)

9-Hylidae (Acre),

10-Jane Jane (Mato Grosso do Sul),

11-Joanna Darrk (Roraima),

12-Lasting Maze (Rio Grande do Norte),

13-Mariana Camelo (Distrito Federal),

14-Mercy Killing (Paraná),

15-Moranna (Pará),

16-Pagãn (Alagoas),

17-Rizzi (Minas Gerais),

18-Urantia (Rio de Janeiro),

19-Vanglória Arcannus (Maranhão),

20-Vassali (Pernambuco)

21- Banda Vennecy (Amapá).

