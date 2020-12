Livro premiado pela Manauscult promove acessibilidade literária

| Foto: Divulgação

A musicista e escritora, Tati Vidal, apresentará show de lançamento do projeto do audiolivro ‘No avesso dos olhos’, contemplado pela Manauscult, na categoria de literatura do edital Aldir Blanc – Conexões Culturais. O evento acontecerá neste sábado (26), a partir das 18h30, na área externa do café do Palácio da Justiça, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

O projeto prevê acessibilidade literária para deficientes visuais, não letrados e pessoas com dificuldade de leitura. Uma parte da produção dos Livros físicos e audiolivros serão distribuídos em Clínicas de Hemodialise, hemocentros e centros oncológicos, afim de trazer um entretenimento para pessoas que passam horas em setores de tratamento.

Segundo a artista, Tati Vidal, o projeto engloba áudio – livro com trilha sonora e a 3* edição do livro físico ‘No avesso dos olhos’. “Esse trabalho iniciou em 2018. Ganhar reconhecimento e ter a oportunidade de mostrar para Manaus que a inclusão é importante e essencial na vida das pessoas. A música é essencial. Precisa ter mais projetos contemplados para que as pessoas possam se sentir parte nesta sociedade”, disse a escritora.

Durante o Show, a autora do audiolivro estará acompanhada do pianista, Carlinhos Bandeira e a violinista cubana, Leonella Zorrilla. A apresentação contará com o espetáculo ‘Gonzaguinha no avesso dos olhos’, recitando textos do livro que dialogam com os clássicos do mestre Gonzaguinha.

Para a produtora musical, Adryane Sales, fazer parte deste projeto é acreditar que a cultura amazonense pode continuar evoluindo, especialmente, na inclusão. “Topei o desafio de produzir a Tati Vidal por ver que o Brasil não é um país de leitores. Conforme o último estudo ‘Retratos da Leitura’, o Ibope foi de 44% dos brasileiros não têm o hábito de ler e, 30% nunca sequer, compraram um livro. O que torna esse retrato ainda pior é a falta de acessibilidade a leitores deficientes. Outro motivo que já trabalho com rodas de samba de musicistas, sair desse gênero para uma causa importante, também, diferenciada só agrega”, afirma Sales.

Além dos músicos o espetáculo conta com a participação especial do pedagogo e cordelista, Gui Cordel; cantor e compositor, Kennedy Fialho; diretora executiva, Janaina Luz e da jornalista, Pricila de Assis.

Sinopse do audiolivro

Os textos possuem uma métrica e musicalidade diferenciadas, por serem criados por uma escritora que, também, é cantora e especialista na arte de traduzir sentimentos através das palavras.

Com um detalhamento psicológico e imagético profundo e intimista, sua obra já foi comparada com o estilo de Clarice Lispector.

Com a máxima de que “Existe um universo que vemos com nossos olhos de carne e outro que mora no mais íntimo do nosso ser (o avesso dos olhos)” o livro promete momentos de reflexão, entretenimento e algumas risadas.

O audiolivro

‘No Avesso dos olhos’, através de contos e poesias, Tati relata a trajetória de uma pessoa na luta contra o câncer, momentos de superação, histórias engraçadas, de paixão, de traição, apresenta um “Manual do amor”, fala de “Outrofobia”, música, silêncio, descreve o tutorial de um sorriso, e detalha as angustias e alegrias do coração.

O livro fisico possui ilustrações de Fabiano Veneza e Pernan Santos. As trilhas sonoras e sonoplastias são de Raphael Montechiari.

