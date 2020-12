Live ‘Som em Poesia, de Kennedy Fialho, acontece nesta quarta (23)

| Foto: Divulgação

O amor e a poesia se encontram nesta quarta (23), na live ‘Som em Poesia: Uma Mensagem de Esperança’, do cantor amazonense Kennedy Fialho. A transmissão ocorrerá no canal do youtube do artista com início às 20h. Na apresentação, o cantor irá interpretar as músicas de seu álbum autoral ‘Som em Poesia’, lançado em 2019 e seu mais novo single ‘Mente Louca’. O público já pode definir um lembrete através do link https://www.youtube.com/watch?v=0y3NMw4gers

Segundo o cantor Kennedy Fialho, a ideia da live ‘Som em Poesia: Uma Mensagem de Esperança’ é mostrar que mesmo em momento de confinamento as pessoas são capazes de buscar forças dentro de si. “O confinamento foi um dos processos da pandemia, que juntamente com as perdas de pessoas que amamos, afetou muito o mundo todo. A humanidade desde muito tempo aprendeu ou acostumou-se a viver em sociedade. A live busca se aproximar mais do público de casa e de algum modo confortá-lo com uma mensagem poética. A inspiração para esta live surgiu do fato de todos nós termos perdidos pessoas próximas e ainda sim, encontrar forças e inspiração para criar e levar nossa arte”.

Performance Teatral durante a Live

Durante o período de Pandemia, o cantor realizou o projeto colaborativo “Mente Louca”, que uniu artistas do Amazonas e Pará em momento de isolamento social. Mente Louca, música de Kennedy Fialho, ganhou um clipe que traz a linguagem do clown para o vídeo. Durante a live, o ator que deu vida ao personagem do clipe, Cleciano Cardoso, irá participar com uma performance artística. A atriz e cantora Ítala Lima também realizará performance teatral e musical ao longo do show.

A live acontecerá no estúdio musical da Produtora Cultural Sol do Norte e será apresentada pela cantora e escritora carioca Tati Vidal, a banda que vai abrilhantar a noite é formada pelos músicos: Gentile Vieira (violão), Messias Santos (bateria), Lício Caxias (teclado) e Andryw Santos (baixo).

A live ‘Som em Poesia: Uma Mensagem de Esperança’ conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e do governo Federal por meio do Edital Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020- Lei Aldir Blanc.

Sobre o artista

Kennedy Fialho é artista amazonense, começou sua carreira participando de festivais universitários de músicas do antigo CEFET-AM como compositor onde se destacou com as canções ‘Filho da Floresta’, ‘Visão Futura’, ‘Vagas Lembranças’ e ‘Identidade do Brasil’. O artista traz na bagagem prêmios, entre os quais estão: Canção Preferida pelo público (2004), Melhor Letra (2005). Como compositor, já teve músicas gravadas por artistas locais como: Maklin, Kayza Marques, Paulo Aquino, Pérola Negra e Nonato do Cavaquinho. Em 2013 ingressou na Companhia de Teatro Vitória Régia onde participou da produção musical e atuou como o personagem Jaraguá no espetáculo musical ‘O Casamento da Filha de Mapinguari’, um dos mais tradicionais espetáculos de rua de Manaus.

Em 2015, lançou o single Anjo Amor, a obra procura despertar o conceito de um amor adormecido contrapondo-se ao amor líquido que se desfaz nas relações modernas. Anjo amor é um resgate a Seresta, um gênero musical que surge no Brasil no século XX e rebatiza a mais antiga tradição de cantoria popular das cidades: a serenata.

Com objetivo de explorar outras linguagens artísticas, Kennedy buscou na linguagem audiovisual um novo caminho para divulgar suas músicas, lançando vários clipes na internet, entre eles: “Palco de Improviso”, clipe “Juma”- uma homenagem à onça juma, sacrificada na passagem da tocha olímpica em 2016 e ‘Mente Louca’ em 2020. O vídeo foi lançado na web e teve mais de mil visualizações ainda na primeira semana.

Em 2017 o Artista foi contemplado com o Prêmio Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) para gravação do seu primeiro álbum autoral CD Som e Poesia. Em 2019 o Artista fez sua estreia no cenário musical Amazonense com o Show performático “Som em Poesia” que foi uma contrapartida do Prêmio Conexões Culturais.

O pós show rendeu ao artista convites para mais apresentações ao vivo, inclusive em lives. Atualmente o cantor tem se dedicado à essas apresentações e à produção de novos singles, entre eles "Mente Louca".

Para outras informações, acesse o site oficial do artista:

https://kennedyfialho.com.br/

