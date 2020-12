Oficina de dramaturgia acontece gratuitamente nesta quarta em Manaus

| Foto: Divulgação

Ministrada pela atriz e professora Giese Santos, a oficina de Dramaturgia “Da Escrita Para o Teatro” acontece nesta quarta-feira (23) na casa de artes trilhares, a partir das 15h. A casa de artes trilhares fica localizada na Rua Belo Horizonte 1408, Adrianopolis. O evento é gratuito e o publico alvo são participantes com idade superior a 13 anos, dramaturgos iniciantes e demais interessados no tema.

O projeto tem o apoio da prefeitura de Manaus e do Governo Federal e foi contemplado no Prêmio de Conexões Culturais - Lei Aldir Blanc - Literatura. O objetivo da Oficina de Dramaturgia é proporcionar aos participantes ferramentas e técnicas da escrita para teatro. A oficina será destinada a iniciantes interessados no tema.

De acordo com Giese, o objetivo dessa oficina é compartilhar o processo criativo da dramaturgia. “Queremos estar proporcionando aos participantes ferramentas e técnicas da escrita para teatro, assim como realizar exercícios práticos de criação de texto para que possam desenvolver seus

próprios textos teatrais, pretendendo assim, fomentar o interesse pela escrita, usando-se de jogos teatrais e dramatúrgicos para ajudar na inspiração”, explicou.

Os interessados no evento devem se dirigir a sede da casa de artes e participar do evento de forma gratuita.

