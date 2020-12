39 Graus: Quadrinhos registram dia mais quente da história de Manaus

Quadrinhos contam o dia de cinco personagens diferentes | Foto: Ircomix

Manaus – Era 21 de setembro de 2015, quando a população manauara sofreu com o recorde de calor de Manaus, em quase um século. No auge do verão amazônico, a temperatura registrada foi de 39°C, e a sensação térmica foi de 37,3°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Romahs Mascarenhas, homenageando o momento que marcou não só a memória, como também na pele de muita gente, preparou cinco histórias curtas, em formato de conto, da data histórica na capital amazonense.

"Gosto muito de contos urbanos, sobre pessoas comuns em situações incomuns, muitas vezes tirados de sua zona de conforto, algo que vemos nas obras de Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Charles Bukowski. O quadrinho pode ser uma vertente dessa literatura, que também caminha por esse tipo de história, fugindo do estilo super-herói, fantástico, com guerras e mundos mágicos’’, explicou Romahs.

Protagonistas enfrentarão o dia mais quente de Manaus | Foto: Gusmão

Feirantes, ambulantes, turistas, estudantes: ninguém escapou do suor e ‘’queimação’’ causados pelo dia mais quente em noventa anos de história da Paris dos Trópicos. Com a graphic novel ‘’39°’’, as histórias em quadrinhos acompanham cinco personagens distintos e como foi esse dia na vida dos protagonistas, no total de 85 páginas.

"Achei que deveríamos mostrar o dia a dia de personagens comuns, em uma cidade comum, mas numa situação incomum. Pesquisando para outro projeto, me deparei sobre esse dia que Manaus atingiu 39°, algumas pessoas falam que chegou até 40°'', brincou.

''O pano de fundo seria essa temperatura excessiva, que é uma característica nossa. Somos conhecidos pelo Brasil afora como um lugar muito quente, mas também não queria retratar de uma forma pejorativa, como ‘nossa, que inferno é Manaus’, não, seria apenas mais um dia na vida desses personagens, passando pelo nosso calor exagerado'', continuou Romahs.

Capa da graphic novel ''39°'' | Foto: Divulgação

O lançamento do projeto está previsto para 30 de dezembro, através do Instagram @mao39graus, e o período de espera para essa estreia será recheada de lives e ‘’spoilers’’ da publicação. Também pelas redes sociais, será oferecido um workshop temático de desenho para quadrinhos e criação de roteiro, com data a ser definida.

Manaus nos 39°

O projeto é do roteirista e desenhista Romahs que, além de escrever e desenhar uma das histórias, convidou os roteiristas Emerson Medina, Leomar Belém, Rafaela Pimentel (em dupla com Rodrigo Santarém) e Beatriz Mascarenhas para escrever os outros roteiros. Os desenhos são autoria de Gusmão, Le Smile, Ircomix e Levi Gama.

"As histórias não deixam a desejar, e o leitor, com certeza, vai se identificar muito com os quadrinhos e com a rotina que estamos trazendo para as páginas, algo dentro da nossa realidade, com nossos cenários e com nosso dia a dia’’, garantiu o desenhista.

Quadrinista Romahs Mascarenhas | Foto: Brayan Riker

As histórias têm roteiros variados, que vão desde o estilo histórias de terror, como “A publicana” do Romahs, sobre problemas psicológicos na adolescência e como “Mustang Amarelo, setembro recolorido” da Leomar Belém.

Com um ar mais poético, mas com ênfase na crítica social, há também “Herdeiros do sol” de Rafaela Pimentel, “Humanamente Impossível” de Emerson Medina e “Um vento para Clarita” de Mascarenhas.

Os traços são variados, e a ilustradora Ircomix deixa evidente uma influência do mangá, o quadrinho japonês, enquanto Levi Gama demonstra influência dos quadrinhos europeus, em especial os italianos.

Página do projeto | Foto: Ircomix

O projeto tem apoio do Concurso-Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

"O leitor pode esperar roteiros muito bem elaborados pelos criadores de histórias. Podemos esperar também histórias bem desenhadas. Com o parintinense Levi Gama, temos tons de aquário, o Le Smile tem uma influência da arte visual, da arte plástica e Gusmão com um ótimo trabalho’’, finalizou Romahs.

