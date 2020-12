Decoração de natal revive tradições de famílias em Manaus

| Foto: Brayan Riker





Manaus – Natal é época de amor, esperança e união. E diversas famílias, mais do que nunca, se seguram nessa mensagem positiva no final de ano de 2020. Seguindo tradições, o espírito festivo na casa do cantor Júlio Persil, de 26 anos começa na porta e segue por cada cômodo.

O cuidado com as decorações é percebido nos detalhes, e nem a pandemia pôde desanimar as preparações. Guirlandas marcam presença nas portas, e os pisca-piscas iluminam a sala de comemorações, onde a árvore de natal é a estrela dos olhares.

O visual caprichado acompanha o final do ano de Persil desde a infância, e a cada ano, ganha cada vez maiores dimensões. Atualmente, os enfeites tornaram o lar da família, uma atração durante as festividades.

| Foto: Brayan Riker

A época de Natal é um dos períodos mais esperados pelo cantor, e a atenção é voltada totalmente para a família: ele dedica os dias 24 e 25 de dezembro para o evento, recusando as propostas para outros palcos.

"É algo que realmente me acompanhou a partir da infância. Desde que eu me lembro, nós enfeitamos a casa inteira para o natal, mas a data significa muito mais que uma festividade, significa o renascimento, fé de uma vida melhor, com saúde, prosperidade e sempre ao lado dos nossos amigos e família", afirmou Júlio Persil.

Durante o ano, a família também sofreu com a perda de pessoas próximas, e em honra à memória delas, as festas serão realizadas seguindo todos os cuidados necessários, e homenageando aqueles que se foram.

| Foto: Brayan Riker

"Vamos orar por eles, para que estejam em paz e sempre para que Deus possa abençoar todas as famílias do mundo, as deixando livres de todos os males", ressaltou o cantor.

Natal de reencontro

Na casa da assistente social Tágedis Pacheco, de 42 anos, a proximidade com o próximo ano também vai representar o renascimento. As decorações pela casa, apesar de tímidas, significam a chegada de um novo momento.

‘‘Na verdade, de uns tempos para cá, o sentimento de tristeza que predominou, pois perdi uma pessoa que fazia o natal da família ser alegre. Esse ano vai ser atípico, não só pela pandemia, mas vou me reunir, depois de oito anos, com meus filhos. Estou ansiosa para realizar o nosso fim de ano, juntinhos, em casa mesmo’’, contou.

| Foto: Brayan Riker

Harmonia é o sentimento que a mãe, junto aos três filhos, buscou transmitir através da decoração predominantemente azul na árvore de natal e pela casa, em uma organização que ela fez questão em reunir a família.

‘‘O sentimento de união e confraternização reacendeu após oito anos. Nunca foi uma tradição nossa, pois passamos muitos anos sem comemorar, então quando todos os enfeites estavam comprados, liguei para meus filhos e marcamos um dia para decorar. A árvore é um pouquinho grande, deu um ‘trabalhinho’, mas montamos com muitas risadas e empolgação. Todo mundo se divertiu’’, compartilhou a assistente social.

Com o significado especial que 2020 carrega, Pacheco relembrou também os anos de infância, quando a empolgação com a data vinha de forma diferente, e quis recriar o sentimento.

| Foto: Brayan Riker

‘’Esse ano, apesar de tudo que o mundo vem passando por conta da pandemia, vi uma oportunidade de comemorar o Natal com minha família, comemorar a vida e a chegada do menino Jesus. Agradecer por estarmos com saúde e pedir força para enfrentarmos os obstáculos. Natal é união e um momento de estar em família’’, completou.

Tradição

Enfeites com pelo menos 10 anos de idade ornam a casa de Júlio Persil, e a tradição da decoração leva a família do cantor a inovar em cada passagem do evento. O tema em que eles investiram para 2020 representa o sentimento clássico do Natal, com cores vermelhas, verdes e douradas.

De acordo com a família, a paleta transpassa o sucesso, realizações e esperança que eles mantêm para o período que está por vir, e que eles aguardam que seja melhor do que o ano que passou.

| Foto: Brayan Riker

Todo o processo de decoração leva duas semanas para ser finalizada, começando sempre pela árvore, que é a celebridade da casa, segundo Persil. ‘‘Nós chamamos amigos, montamos e enfeitamos a árvore pela noite toda, regada a bons vinhos’’.

A área externa da casa também é enfeitada pelo cantor, acompanhado da mãe e do pai, e o presépio de 3 metros recebe atenção especial nesse processo.

‘’Decidimos há três anos montar uma cidade em miniatura, para relembrar da noite da chegada de Jesus. É sem dúvida alguma a parte mais trabalhosa da arrumação’’, explicou Persil.

| Foto: Brayan Riker

A tradição na época começou durante a infância de Persil, e a cada ano, recebe um significado diferente. Mas a ‘’edição’’ que mais marcou o cantor, foi a inicial.

‘‘Quando pequeno, não tínhamos dinheiro para comprar uma árvore de natal, e meu sonho era ter uma. Até que nos meus 11 anos, meu pai comprou e eu lembro perfeitamente da minha felicidade ao vê-la. Desde então, nós enfeitamos nossas árvores todos os anos com cores diferentes’’, finalizou.

