Espetáculo “A Caixa Mágica do Natal” encerra temporada em Manaus

A montagem teve uma média de 250 pessoas por sessão, além de transmissão pelas redes sociais. | Foto: Divulgação

Manaus - “A Caixa Mágica do Natal” encerrou mais uma temporada no Teatro Amazonas com uma mensagem de esperança para as famílias amazonenses, ao contar a história de uma criança que redescobre a magia do Natal, foi realizada na noite de quarta-feira (23).

Ao todo, foram realizadas 20 sessões no Teatro Amazonas, seguindo os protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19, com 50% da capacidade do espaço, além de agendamento pelo Portal da Cultura, a fim de evitar aglomerações.

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a montagem teve uma média de 250 pessoas por sessão, além de transmissão pelas redes sociais.

“Tomamos todas as medidas para que pudéssemos oferecer um espetáculo seguro para o público e também para alcançar aqueles que estavam em casa e desejavam ver a montagem. A produção, que é premiada e feita por amazonenses, ainda será exibida nacionalmente, e é uma chance para quem não pôde, ou não conseguiu vir ao Teatro ou ver pelas redes sociais, prestigiar este lindo musical”, informou o secretário Marcos Apolo Muniz.

Entre o público presente na noite de encerramento, muitos estavam vendo o espetáculo pela primeira vez. | Foto: Divulgação

O diretor cênico do espetáculo, Matheus Sabbá, agradeceu a Secretaria de Cultura e ao público pela nova montagem, e ressaltou o trabalho dos artistas. “Conseguimos realizar uma temporada linda, levando em consideração todas as recomendações de segurança, com um público que nos aceitou muito bem em todas as sessões. A classe artística sofreu muito neste ano e, ao mesmo tempo, foi essencial para produzir obras para as pessoas que estavam em casa e amenizar o sofrimento, então foi uma honra poder realizar esse espetáculo, subir ao palco e fazer o que amamos neste fim de ano, ao lado de gente tão talentosa”, declarou.

Público

Entre o público presente na noite de encerramento, muitos estavam vendo o espetáculo pela primeira vez. Scarlett Mesquita, 27, levou os filhos de 5 e 2 anos, além do pai e do irmão. “Achei tudo muito maravilhoso, a estrutura, a iluminação e fiquei bastante encantada com os figurinos. Os meus filhos prestaram atenção do começo ao fim. Achei também que os protocolos foram bem seguidos. Estão todos de parabéns”, comentou.

Lauriene Pacheco, 41, também levou as filhas e as sobrinhas, de 7, 5 e 2 anos, para prestigiar “A Caixa Mágica”. “Conseguimos vir no último dia e fiquei maravilhada. Foi a minha primeira vez. Tudo no espetáculo é lindo, a equipe do teatro e da produção merecem os parabéns. O que mais gostei foi o quanto a mensagem foi bem passada. Mesmo as crianças, sendo tão pequenas, conseguiram entender”, destacou. “Também me senti muito segura no Teatro. Tivemos um acesso sem aglomeração e distanciamento social na plateia”, relatou.

“A Caixa Mágica do Natal” ganhou três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional | Foto: Divulgação

Exibição nacional

O público ainda terá a chance de ver “A Caixa Mágica do Natal”, que será exibido nacionalmente pela TV Brasil, canal 2.1 (TV aberta) nos dias 24, às 21h30, e 25 de dezembro, às 11h30 (horários de Manaus).

O espetáculo também será exibido no Facebook da TV Encontro das Águas, nos mesmos dias e horários; e Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), no dia 25.

"A Caixa Mágica" - Com 1h20 de duração e embalado por uma trilha sonora com clássicos de Natal e referências pop, o espetáculo faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, ela abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado do duende Jujuba. O texto é de Thaís Vasconcelos e a direção cênica é de Matheus Sabbá.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas, em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus e a coreografia de Monique Andrade.

Premiado

“A Caixa Mágica do Natal” ganhou três categorias do 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional: Melhor Figurino, Melhor Qualidade Técnica e Melhor Maquiagem, no mês de novembro, e venceu na categoria Musical Norte, por voto popular, na segunda edição do Prêmio Brasil Musical, em março.

*Com informações da assessoria

