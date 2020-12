Palhaçaristas, O Cabaré traz recortes de palhaças em contextos e vivências diversas | Foto: Divulgação

Manaus - A live do espetáculo ‘Palhaçaristas, O Cabaré’ estreia neste sábado (26), às 20h, no canal do YouTube ‘coletiva de palhaças’. O espetáculo ocorre graças ao prêmio Conexões culturais 2020 da prefeitura de Manaus.

A Coletiva de palhaças surgiu no início da pandemia com a necessidade de reunir vivências de mulheres artistas que exercem o ofício de palhaças em Manaus. São elas Karine Magalhães, Ananda Guimaraes, Nykolly Xavier, Stephane Bacelar, Daniely Lima e a produtora Kelly Vanessa.

De acordo com Ananda Guimarães, o projeto do coletivo de palhaças gravou vídeos durante a pandemia, já que foi essa ferramenta que o mundo utilizou. “Gravamos alguns vídeos. Um deles sobre abusos que sofremos mas dentro da comicidade feminina e como é utilizado a figura da palhaça mulher. Pensamos em criar o espetáculo para difundir nosso projeto”, explicou.

A artista explica também que o nome é uma junção das palavras Palhaças, Artistas e Nortistas. “O nome traz bem a resistência da mulher artista que pesquisa a palhaçaria feminsta em Manaus. O espetáculo traz vivências individuais e consequentemente sociais de palhaças em variados âmbitos”, salientou.

Dentro do grupo existem mulheres pesquisadoras em acrobacias, aéreo, palhaçaria preta, palhaçaria feminista.

“Vamos trazer nossas individualidades no espetáculo. A ideia surgiu dentro da pandemia então sentimos a necessidade de fazer algo naquele momento onde o riso poderia salvar muito”, finalizou.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCwTxTTkEG0-IITwN4-b7rlw

Palhaças

Karine Magalhães - Meio Kilo

Ananda Guimarães - Neneca de Beauvoir

Nykolly Xavier - Tagarela

Stephane Bacelar - Pão Bolo

Daniely Lima - Lola

*Com informações da assessoria

