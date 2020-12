'Como fazer teatro em casa, com Tucupi e Tapioca' ganhará nova data

O espetáculo será apresentado em janeiro | Foto: Divulgação

O espetáculo teatral musical “Como fazer teatro em casa, com Tucupi e Tapioca” que seria encenado neste domingo (27) ganhará uma nova data de apresentação. A mudança trata-se de uma decisão acertada entre a direção do espetáculo e artistas do grupo como forma de resguardar a saúde de todos os envolvidos no projeto.



Mesmo sendo um espetáculo que será apresentado no formato online, nas redes sociais e plataformas digitais, o grupo acordou por uma nova data, tendo em vista os números de casos de contágio por Covid-19 registrados em Manaus. Uma nova data será anunciada nos próximos dias.

Contemplado pelo edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Manaus, “Como fazer teatro em casa, com Tucupi e Tapioca”, conta a história das palhaças Tapioca e Tucupi, interpretadas pelas atrizes Aline Cassiano e Naymêe Sahdo, que decidem fazer uma live para ensinar crianças do mundo inteiro a brincar com materiais recicláveis.

Sem habilidades para esse tipo de atividade online, Tapioca e Tucupi acabam se “atrapalhando” um pouco no momento da transmissão, o que proporcionará graça aos espectadores.

