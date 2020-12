Isaías Silva: o jovem que venceu timidez com vídeos de humor na web

Apesar da timidez na adolescência, o jovem era bem desinibido na infância | Foto: Divulgação

Minas Gerais - Morador de Sete Lagos, região Central de Minas Gerais, Isaías Silva, de 22 anos, foi um adolescente tímido, mas decidiu ser ousado na internet. Com vídeos de humor, mostrando o cotidiano das pessoas, ele já possui 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Com cinco anos de canal no YouTube , uma das publicações tem mais de 700 mil curtidas.



Apesar da timidez na adolescência, o jovem era bem desinibido na infância. "Quando pequeno era falante e amava contar piadas, enchia o saco dos familiares, de tanta piadinha que eu contava. Na adolescência, sozinho, ficava mais tímido, criava coragem só quando estava perto dos amigos. Os vídeos me ajudaram a vencer isso", contou Isaías ao G1.

No entanto, os vídeos só fizeram sucesso neste ano, durante a pandemia. Segundo ele, com as pessoas em casa, a busca por entretenimento aumentou, facilitando o acesso e conhecimento do público. "Entrou 2020 e eu pensei: 'Este será meu ano'. Mas aí veio pandemia [...] Mesmo assim, comecei a postar cerca de oito vídeos por dia e, graças a Deus, deu muito certo", confirmou.

Inspiração

Os roteiros dos vídeos nada mais são do que situações do dia a dia da família de Isaías, dos amigos e de sua observação da vida. Com humor, ele deixa as circunstâncias da vida mais leves, permitindo que outras pessoas também se identifiquem.

Antes de começar a gravar os vídeos, Isaías declarou que pretendia trabalhar com artistas, mas nunca imaginou ficar famoso como humorista. Com o faturamento, ele ajuda a família financeiramente e pretende alcançar objetivos pessoais.

Confira os vídeos do humorista:

Os vídeos de Isaías Silva começaram a fazer sucesso durante a pandemia | Autor: Divulgação

*Com informações do G1

Leia mais:



Influencer digital quebra 28 ossos ao cair de moto e ser atropelada

Vídeo: youtuber posta vídeo jogando carro em lago