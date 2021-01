'O foco é valorizar o artista amazonense', diz Marcos Apolo

Secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo Muniz | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Não é novidade que o setor cultural foi o primeiro a paralisar, e deve ser um dos últimos a retornar à normalidade no período pós-pandemia. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, sob a gestão de Marcos Apolo Muniz, enfrentou um período nunca visto desde a criação do órgão, em 1997, e as medidas de enfrentamento precisaram ser planejadas de forma estrategicamente ágil.

Em entrevista ao EM TEMPO , o secretário de cultura comentou sobre as ações da pasta durante a pandemia, com o repasse de verba da Lei Aldir Blanc, e a preparação para o ano que inicia, além da elaboração para o fomento das manifestações culturais no interior do Amazonas e formação e especialização de novos artistas.

ET: Quais foram os maiores desafios durante esse período de pandemia na gestão de cultura?

Marcos Apolo Muniz: O grande desafio nessa pandemia foi, e ainda é, dar o melhor auxílio aos trabalhadores da arte e da cultura. Esse foi um setor muito prejudicado por conta das paralisações das atividades econômicas e sociais. Como fazer arte sem a presença do público? Sabendo disso, a Secretaria se mobilizou em buscar diferentes ferramentas para auxiliá-los nesse momento como: O Edital "Fica na rede, maninho", que premiou 290 proponentes com projetos realizados em plataformas digitais. Cada contemplado recebeu o prêmio de R$ 1 mil. Distribuição de cestas básicas, kits de prevenção a covid-19 (máscaras, álcool em gel), distribuição de frutas e legumes.

Encaminhamentos, por meio do canal de atendimento ao artista, para profissionais como assistentes sociais, psicólogos, além de programas sociais. Agenda Virtual, onde eles cadastraram suas lives ou atividades na internet e com isso ganhavam mais visibilidade e apoio. Na esfera política, lutamos para elaborar e implementar a Lei 14.017 de Emergência Cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc, que vem possibilitando um auxílio aos trabalhadores da cultura. Só a nossa gestão recebeu mais de R$ 38 milhões de reais, então sendo aplicados em auxílio emergencial e em três prêmios de fomento a iniciativas culturais.

ET: Mesmo no período pós-pandemia, a cultura no nosso estado terá um período de fragilidade, assim como todos os outros setores afetados pelo momento. Uma das reivindicações dos movimentos artísticos para o Governo Federal é a prorrogação da Lei Aldir Blanc. Qual seu posicionamento sobre essa mobilização, e como o estado deve lidar com a cultura no pós-pandemia?

MA: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa se posiciona a favor da prorrogação dos prazos de execução da Lei Aldir Blanc para 2021. É importante frisar que esse movimento é essencial para que os gestores públicos de Estados e Municípios executem 100% dos recursos disponibilizados através da Lei. Muitos estados e municípios ainda sofrem com os poucos prazos para essa aplicação. O prazo para estados e municípios se empenharem e executarem os recursos da Lei é até o dia 31 de dezembro e, o que não for investido, deve retornar ao Governo Federal até o dia 10 de janeiro de 2021. Felizmente, ao que compete a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, estamos com um bom planejamento de execução, um planejamento apertado, mas que nos possibilita afirmar que vamos executar aproximadamente 95% dos recursos disponibilizados à Secretaria.

Do inciso I, que trata do auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura, das cinco parcelas previstas pela Lei, já pagamos três e as outras duas serão pagas até o fim da próxima semana. 441 artistas foram beneficiados com esse recurso. Já para o Inciso III, que se refere ao fomento a projetos culturais, foram lançados três editais: o prêmio “Feliciano Lana”, do qual 531 projetos foram contemplados e já estão sendo pagos; e os prêmios “Equipa Cultura”, para aquisição de bens e equipamentos, e o “Encontro das Artes”, para ações voltadas ao interior do Amazonas, e ambos vão beneficiar cerca de 273 projetos. Estamos falando aí em 804 pessoas beneficiadas, um total estimado de 16 mil trabalhadores da cultura alcançados de forma direta e 32 mil de forma indireta.

Em relação ao pós-pandemia, ainda é muito difícil prospectar qualquer cenário. Vamos continuar administrando o momento com responsabilidade, atendendo a todos os protocolos de enfrentamento a covid-19, seguindo às orientações dos órgãos de saúde. No mais, vamos buscar apoios, parcerias e recursos para melhor auxiliar os trabalhadores da cultura para encarar esse momento da maneira mais branda possível. Não será fácil, mas estamos trabalhando para isso.

ET: O interior do Amazonas ainda apresenta um movimento muito fraco em relação à cultura, além de pouco incentivo para artistas, e o cenário cultural do estado se concentra em Manaus. Há algum planejamento para fomentar as manifestações artísticas pelos municípios?

MA: Sim! Há uma proposta de estreitar o diálogo com os secretários e coordenadores de cultura dos municípios. Isso já ocorreu de uma forma muito positiva durante a operacionalização da Lei Aldir Blanc. Nos reunimos quase que semanalmente para trocar experiências como auxiliá-los na gestão dos recursos da lei. Atualmente, temos o contato de todos os responsáveis pela gestão da cultura no interior do Amazonas.

Isso é fruto do trabalho do Governo do Amazonas de potencializar a cultura no interior. Assim que o quadro das novas prefeituras estiver configurado, vamos partir para uma conversa e juntos montar um plano para melhor colaboração e fortalecimento das manifestações culturais no interior, seja por meio das nossas atividades ou dando suporte aos projetos que lá já existem. Precisamos fazer isso juntos.

ET: Parintins, por se caracterizar como uma cidade turística, viu um impacto bem maior com a pandemia, já que o cancelamento do Festival Folclórico de 2020 zerou o faturamento mais expressivo da cidade. Como deve ser o planejamento para recuperar essa perda na cultura, em 2021?

MA: Em relação ao movimento cultural e artístico, Parintins até conseguiu de alguma forma manter seus artistas em movimento. A Lei Aldir Blanc também contemplou o município que recebeu um recurso de mais de R$ 700 mil. Foi a cidade que mais recebeu recursos, fora a capital, Manaus. Além disso, as lives promovidas por Caprichoso e Garantido, seja com apoio de patrocinadores, quanto do Governo, também ajudaram a minimizar esse momento. Claro que isso não representa metade do que o Festival Folclórico movimenta, principalmente em relação ao comércio do município.

Mas, para 2021, já iniciamos conversas com os presidentes dos Bois, com os patrocinadores, com a prefeitura e demais profissionais envolvidos. É difícil falar de Parintins sem lembrar da perspectiva da pandemia. É um evento de grande porte, que recebe muitos turistas e ele depende desse movimento para ser grande. Mas estamos desenhando com carinho e atenção um planejamento para apoiar os Bumbás nessa retomada e fazer um festival de superação ao momento econômico e social que estamos vivendo.

ET: Há uma falta de atividades formativas e cursos para os artistas no Amazonas, em especial no setor audiovisual, tanto que muitos precisam sair do estado para realizar maiores especializações. Como a Secretaria de Cultura enxerga e pretende atuar nessa questão?

MA: Nós pretendemos atuar como articuladores e pensar junto com a classe, as demandas de formação que eles necessitam. Cabe a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa apoiar nesse processo, pois podemos em parceria com a sociedade civil e a classe provocar essa demanda a instituições como a Universidade do Estado do Amazonas e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por exemplo.

Sabemos que na área de ensino é preciso que tenha uma demanda e, a partir daí, profissionais capacitados para atendê-la. Já há um diálogo aberto com o Cetam, sobre cursos de empreendedorismo e técnicos na área da cultura e precisamos firmar essa parceria e, também, um curso de aperfeiçoamento na área do audiovisual em parceria com a classe. São conversas iniciais que ainda precisam ganhar corpo, mas que já estão sendo desenvolvidas.

Hoje temos um curso de Artes na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e os de Teatro, Dança e Música na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ambos são de graduação. Mas precisamos ampliar mais essa formação e qualificação na área.

ET: Qual a verba da pasta e os projetos previstos para 2021?

MA: 2021 também será um ano atípico. Ainda há muitas incertezas e mencionar qualquer atividade agora é precipitado, mas independentemente de qualquer cenário, vamos continuar trabalhando com o foco de potencializar a cultura no interior, dar continuidade a valorização do artista amazonense e implementar o Sistema Estadual de Cultura. Nossa gestão segue firme nessa narrativa.

ET: Há a possibilidade de trabalho em conjunto com a Manauscult, ou já existe algum projeto que envolve essa parceria?

MA: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está sempre aberta a parcerias. A relação com a atual gestão da Manauscult sempre foi harmônica e imagino que deva continuar assim com a próxima. Um exemplo foi a operacionalização da Lei Aldir Blanc, onde trabalhamos em conjunto com a Manauscult para a formatação dos editais. Qualquer parceria que beneficie o trabalhador da arte e da cultura do Amazonas será sempre bem-vinda.

