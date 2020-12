Dani Alves escreve música 'Avião' e ONU lança projeto

A música Avião foi lançada hoje (28) e tem autoria do jogador baiano Dani Alves | Foto: Reprodução

O projeto 'Verificado', iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para ações em resposta à Covid-19, reuniu as vozes de 16 artistas para cantar em prol da união e esperança. A música Avião foi lançada hoje (28) e tem autoria do jogador baiano Dani Alves, dos músicos Afonso Nigro, Milton Guedes e Maurício Monteiro.

Os vocais chegaram em peso. Dão voz ao projeto nomes como Alejandro Sanz, Carlinhos Brown, Daniel, Di Ferrero, Fábio Jr., Kaê Guajajara, Marcos & Belutti, Nando Reis, Roberta Miranda, Rodrigo Faro, Rogério Flausino, Sandra de Sá, Tiago Abravanel e Vitor Kley. A canção está disponível em todas as plataformas de streaming.

Entre as ações já desenvolvidas no Brasil pela iniciativa Verificado desde junho de 2020 estão: projeção em homenagem às vítimas no Cristo Redentor, webséries com Agência Lupa, Gloob e Quebrando o Tabu, além de ações com influenciadores.

*Com informações da assessoria

