O que você espera de 2021? Astrólogos prometem mudanças radicais

Manaus – Se o ano de 2020 foi repleto de desafios que pediram resiliência e adequação, as previsões astrológicas para 2021 prometem seguir o mesmo caminho, mas com um quadro geral mais animador. Com Aquário em Saturno, o próximo ano apresenta polaridades, onde o que parece ser negativo, muitas das vezes se revela algo positivo.

Segundo os especialistas em astros, 2021 estará repleto de surpresas que buscam balancear os desastres que surgiram no início desta década. O astrólogo amazonense Daniel Paiva aposta que a inovação será tecnológica, com uma nova era na indústria.

“Teremos um avanço na internet, e a vida será cada vez mais virtual, o mundo cada vez mais estará nas redes sociais. Sistemas como o reconhecimento facial e o pix também apresentarão melhorias”, declarou o astrólogo.

As empresas de tecnologia, seguindo essa onda, também ganharão grande destaque, o que afeta diretamente na geração de empregos.

“Então, empregos sucateados tendem a sumir e empregos novos tendem a surgir. Cada vez mais, a pessoa vai ter que se qualificar de novas maneiras, inclusive através da internet. As pessoas terão de ser autodidatas, e saber selecionar o tempo e qual tipo de informação irão consumir, já que vivemos também o excesso de informação e desinformação”, ponderou.

E a vacina?

Os astros preveem resultados positivos com o início da vacinação no Brasil, mas isso não resulta no fim dos problemas com a pandemia de Covid-19, de acordo com Daniel Paiva.

“A criação da vacina não vai trazer uma solução definitiva, ainda vamos conviver com essa crise, com a incerteza do lockdown, o povo revoltado. A saúde vai continuar em decadência, passando por um período bem problemático”, informou o tarólogo.

No mesmo período, Paiva prevê mais tolerância e compreensão às diferenças, o que deve desencadear revoltas sociais em discordância com as decisões do governo. A astróloga Vanessa Tuleski também prevê que eventos coletivos podem influenciar legislações, além de dar início a novos hábitos e inclinações políticas.

“Movimentos e causas sociais, como campanhas antirracistas, feministas, LGBTQI+, ambientalistas, indígenas e outros ganham força com a chegada do novo ano. Uma excelente notícia para quem se sente marginalizado pelos padrões vigentes”, afirmou a especialista.

Força coletiva

As previsões garantem um espaço de destaque para as atividades em grupo, sejam elas políticas ou sociais. Com o surgimento de novas tendências, há a possibilidade de novas redes sociais e aplicativos, conforme ressaltou a astróloga Vanessa Tuleski.

“Deve haver também o surgimento ou fortalecimento de novos tipos de tribos e comportamentos sociais, em especial de estilos mais alternativos. A quebra de padrões é algo ligado a Aquário, com um ano de intenso ativismo social e político”, contou Tuleski.

A força coletiva deve desempenhar um grande papel nas mudanças que virão. Mais consciências serão atingidas pela ideia de liberdade e mudança.

“Para quem já vem de muito tempo de situações opressivas, como, por exemplo, um casamento que já terminou na prática faz tempo e é só uma formalidade, é um ano com potencial de libertação e finalmente tomar uma atitude”, antecipou a astróloga. Segundo os astros, 2021 não vai ser um ano comum, e sim de muito estímulo, novidade e movimentos.

Numerologia

O astrólogo João Bidu consultou a numerologia para prever com maior precisão os planos dos astros para o ano que se aproxima. Regido pelo número 5, 2021 deve ser um ano com portas abertas para caminhos alternativos e aprendizados.

De acordo com a numerologia, a ciência mística dos números, o próximo ano será um período perfeito para aprender coisas novas e se relacionar melhor com as pessoas.

“Intuição, coragem, versatilidade, desejo de mudança, capacidade de adaptação frente aos obstáculos: é possível esperar todos esses atributos de 2021”, avaliou João Bidu.

