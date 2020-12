Série infantil conta a história do Centro Histórico de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Por meio da contação de histórias, a personagem Briselda, uma boneca de pano interpretada pela atriz amazonense Brisa Ramos, de 24 anos, irá apresentar ao público infantil os principais pontos históricos e turísticos de Manaus, localizados na área conhecida como Marco Zero, no centro antigo da cidade.

O primeiro episódio de "Briselda Convida", de um total de cinco, será lançado no dia 31 de dezembro, às 20h, na plataforma Youtube pelo canal "Luzeiros Produções".

Desenvolvido especialmente para a faixa etária de cinco a doze anos, o projeto lúdico busca aproximar as crianças manauaras da história da cidade, a partir dos prédios antigos.

“Queremos ressignificar a percepção dos espaços conhecidos pelos manauaras e resgatar a memória de Manaus. Estamos produzindo um material cultural que esperamos servir como vitrine turística, para crianças e adultos, por meio dessa plataforma universal que é o YouTube”, explica a artista Verlene Mesquita, produtora e co-diretora do projeto.

Os locais que serão visitados e apresentados ao público pelos personagens da série são: Praça Dom Pedro II, Rua Bernardo Ramos, Museu da Cidade de Manaus, Centro Cultural Óscar Ramos (Casas 69 e 77), Casa do Tesouro e Armazém XV. Todos esses pontos históricos fazem parte do Marco Zero da cidade.

Na ficção, a boneca Briselda, que ganha vida após ser encontrada em uma mala antiga em um dos casarões da Rua Bernardo Ramos, irá percorrer todos esses espaços e contar curiosidades de cada lugar.

Ela estava em Manaus há muito tempo. Veio da Europa e presenciou todas as mudanças históricas pela qual passou a cidade. E agora que foi descoberta pelos próprios moradores do local, crianças da Comunidade São Vicente, se encarrega de contar tudo o que sabe.

“A construção de Briselda foi motivada por dois fatores: meu anseio de trabalhar com e para o público infantil e uma necessidade de me aproximar da história da minha cidade. A partir daí juntamos os dois na expectativa de proporcionar às crianças o conhecimento da história manauara que por muitas vezes é esquecido. Torço para que Briselda consiga despertar olhares mais curiosos para nossa cidade”, comenta a atriz Brisa Ramos, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc.

A programação poderá ser acompanhada, a partir do dia 31 de dezembro, pelas redes sociais: Instagram: @luzeiros.cultura.e.arte / Facebook: @luzeirosproducoes / e no canal Luzeiros Produções no YouTube.

*Com informações da assessoria

