A Força do Querer: Joyce ameaça internar Ivana

A perua confronta Ivana e Simone diz que a prima estava falando de um trans | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai levar um susto em "A força do querer". Ela ouve Ivana (Carol Duarte) dizer a Simone (Juliana Paiva) que não é mulher. "Eu sempre soube, cara! Eu sempre soube que eu não era uma mulher!" é a frase que Joyce ouve antes de entrar no quarto da filha.

A perua confronta Ivana e Simone diz que a prima estava falando de um trans. "É uma pessoa que nasce dentro do corpo errado... Parece homem, mas é mulher, ou parece mulher, mas é homem", explica Simone. "Um travesti!", fala Joyce. "Não, tia! Travesti é quando a pessoa se veste, interpreta uma mulher. O transgêrenero, mesmo tendo nascido com um corpo de homem ele é uma mulher! Ou mesmo tendo nascido num corpo de mulher, ele é um homem", responde a jovem.



Simone, então, testa a tia: "Imagina o Ruy (Fiuk) chegar pra senhora e falar: mamãe, eu não sou um menino! Foi engano!". "Que absurdo, Simone!", responde ela. "O Ruy? com aquela barba, aquele corpo de homem bonito", fala Zu (Claudia Mello), que também se mete no papo. "Acontece nas melhores famílias, Zu!", diz Simone.

Ivana, então, pergunta à mãe o que ela faria. "Ora o que eu fazia: metia numa camisa de força e internava!", responde ela, que sai rindo com Zu.

Ivana e Simone trocam um olhar. "Deu pra sentir? Não vai ser fácil!", fala Simone para a prima.

Leia mais em:

Rezende vacila, é flagrado e Gkay detona: 'Macho sendo macho'

Luana Piovani no BBB21? Loira é sondada pela produção