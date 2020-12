'BBB 21': saiba quem pode estar na casa mais vigiada do Brasil

Kéfera também é uma aposta para o reality show global. | Foto: Divulgação

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' repetirá a fórmula de sucesso da sua antecessora e reunirá famosos e anônimos no confinamento da casa mais vigiada do Brasil.



Enquanto a lista de anônimos segue mantida em sigilo absoluto, a das celebridades ganham forma em listas de especulações.

De acordo com o colunista Leo Dias, do 'Metrópoles', Gabriela Pugliesi, Felipe Titto, Eri Jonhson, Rafel Infante, Carla Diaz, Camilla de Lucas, Alex Mapeli, Leo Jaime, Marcello Melo Jr, Laura Fernandez, Ney Lima, Gracyanne Barbosa e Lívia Andrade podem estar no confinamento. Kéfera também é uma aposta para o reality show global.

O jornal 'EXTRA' divulgou que Roberta Rodrigues, as gêmeas do nado, Bia e Branca Feres, além de Jennifer Nascimento estariam negociando participar do reality show.

O "BBB 21" estreia dia 25 de Janeiro, após a novela das nove. O reality é apresentado por Tiago Leifert.

Leia mais em:

Ex-BBB Marcela Mc Gowan assume romance com cantora e publica foto

Após festa de Carlinhos Maia, funcionários testam positivo para Covid

Após criticar festa, vídeo de Felipe Neto jogando bola com amigos vaza