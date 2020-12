Banda amazonense Santrio lança documentário sobre produções autorais

O documentário revela momentos exclusivos da formação da banda e relembram momentos importantes que vivenciaram | Foto: Divulgação

Manaus - O documentário lançado este mês traz o relato individual dos três integrantes da Banda de Rock Progressivo Santrio sobre as produções autorais da trajetória da banda, desde composições, edições e gravação. A banda é composta por Lucas Passos no vocal e guitarra, Andrio Dias na bateria e Warllison Barbosa no baixo.

A banda segue o estilo do rock progressivo, estilo que valoriza em mesmo nível o vocal e instrumental nas suas músicas. A Banda lançou também no dia 21 de dezembro o novo álbum "Líquido", que traz composições que buscam uma reflexão maior sobre a sociedade e a internet. Além dos três integrantes, o álbum traz a participação do guitarrista manauara Aldenor Honorato, na música "Backup". Acesse aqui youtube.com/user/santriotube.

De acordo com o vocalista e guitarrista da banda, Lucas Passos, o documentário revela momentos exclusivos da formação da banda e relembram momentos importantes que vivenciaram. “Vamos falar também sobre a adaptação da produção do novo álbum durante o período de quarentena em plena pandemia”, comenta o músico que também é produtor cultural e mestrando da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

O público terá acesso a grande parte de todo o processo de produção do novo álbum da banda, como explana, Passos. "Foi um desafio conseguir estruturar um documentário de 1h de duração paralelo aos lançamentos do nosso álbum. É uma área em que eu tenho buscado aperfeiçoamento, e tem se tornado uma ferramenta essencial nas produções. Este é o segundo documentário que produzo, porém em uma condição total atípica, pois nossas ações foram bruscamente limitadas com o período de isolamento".

Para o baixista Warllison foi bom relembrar fatos, momentos e experiências da Banda. “Esse tipo de produção faz a gente ter noção do amadurecimento como músicos e crescimento profissional. O documentário mostra o antes e o depois da produção do Líquido, e todo que o envolveu para chegarmos em um resultado que temos hoje, que pra mim é muito gratificante", disse.

O projeto recebeu apoio do edital Conexões Culturais 2020, desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos - Manauscult e Governo Federal, mediante a Lei Aldir Blanc.

Músicos

Andrio é bacharel em Música, percussionista da Orquestra Filarmônica do Estado, produz conteúdo de percussão e bateria para o seu canal do YouTube, e representante de marcas de instrumento em nível nacional, além de atuar com produção musical.

Lucas tem um projeto musical solo, possui licenciatura em Música, é especialista em Gestão e Produção Cultural, idealizador dos projetos Cúmplices da Arte Autoral e Os Guitarphones, além disso, é mestrando em Letras e Artes na Universidade do Estado do Amazonas.

Warllison é graduado em Música e desenvolve práticas de conjunto com bandas locais, assim como produção musical.

