Do "Dorime" ao "Roi. Letícia, né?": relembre os melhores memes de 2020

O prefeito de Manaus foi um dos memes deste ano ao afirmar que a capital estaria "travando na beleza" | Foto: Divulgação

Manaus - A criação dos melhores memes da internet é marca do povo brasileiro. Neste ano, diante do cenário de pandemia que assolou o mundo, o humor foi uma das portas de saída usada por muitos em momentos de aflição e o EM TEMPO não poderia deixar de reunir alguns dos melhores memes deste ano para você relembrar e morrer de rir.

1 - Dorime

Quem não lembra do ratinho vestido como se fosse um membro do Alto Clero, com a música "Ameno", da banda Era? No início deste ano, a versão inusitada ganhou o mundo e, no Brasil, ganhou ainda algumas versões extras nos ritmos de brega-funk e forró.

| Autor:

2 - "This shit is real!"

Logo após ser oficialmente declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o estado de pandemia mundial, a cantora Cardi B publicou um vídeo em suas redes sociais comentando sobre o vírus e que estava com medo. Em certo momento a cantora disse "Coronavirus! This shit is real", bordão que viralizou rapidamente e, no Brasil, foi transformado em música por alguns Djs.

Todo mundo concorda que isso aqui foi o melhor meme de 2020.



LENDA: Cardi B

Coronavirus

pic.twitter.com/cBX46x8OPQ — nalice (@tuitnalice) December 31, 2020





3 - "Roi, Letícia né?"

Durante o período de quarentena um aplicativo se tornou mais popular que Instagram e Facebook juntos: o TikTok. E foi lá que o Mário Júnior, criador de conteúdo, começou a publicar vídeos como se estivesse conversando com seus telespectadores, em especial uma telespectadora: Letícia.

| Autor:

4 - "Enfim, a hipocrisia"

A figura de um cachorro olhando para o horizonte com a frase "Enfim, a hipocrisia" ganhou diversas versões e ganhou as redes sociais. Cada modelo teve uma crítica, piada ou afirmação que representasse, obviamente, uma hipocrisia.

| Foto:

5 - Trava na beleza

Um vídeo da menina Rayssa e seu irmão Yarley, famosos por publicar conteúdos de humor na internet, em que ela brinca fazendo poses enquanto seu irmão a "coordena" se popularizou neste ano. Alguns dos comandos são os conhecidos "trava na beleza" e a "pose de maloqueira" que alcançaram todo o Brasil e, aqui em Manaus, nem o prefeito Arthur Neto escapou. Durante a entrega de uma obra, o prefeito afirmou que "Manaus está travando na beleza".

| Autor:

6 - Irmãs

Quem nunca discutiu com o(a) irmão(a)? As meninas Maria Eduarda e Maria Antônia que o digam. Ganharam a internet quando um vídeo, gravado em uma festa de aniversário, mostrou um pequeno desentendimento entre elas: a irmã mais velha apaga a vela de aniversário da mais nova, que revida com um puxão de cabelo. Pelo visto, muita gente se identificou.

EU TO PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/iWSlmUcxbe — vittor (@vittor) October 19, 2020

7 - Cabeleleila Leila

O humorista Eduardo Sterblitch foi o responsável por produzir um dos vídeos mais memoráveis deste ano. Criado como um tipo de propaganda como se fosse um trava-línguas, o famoso salão da "cabeleleila Leila" ganhou a internet e provocou muitas risadas nos internautas.

Cabeleleila Leila - Leila cabeleleilo: o salão de cabeleleilo da cabeleleila Leila. pic.twitter.com/RqMsmg5Ob2 — globoplay ᴬ⁵ ⭐ #AsFive (@globoplay) July 25, 2020

Leia Mais:

Zeca Pagodinho faz post sobre 2021: "vem, vacina"

Irmão de Luciano Huck se declara para marido: "melhor coisa de 2020"